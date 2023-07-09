السفارة السعودية لدى مدريد تصدر تنبيها للمواطنين القادمين إلى إسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت السفارة السعودية لدى مدريد، اليوم السبت، تنبيها للمواطنين القادمين إلى إسبانيا، بعد حادثة الاعتداء على إعلامي سعودي معروف وسرقة ساعته الثمينة في برشلونة.

وأوضحت السفارة السعودية في بيان "تنبيه.. لاحظت السفارة في الآونة الأخيرة تعرض العديد من المواطنين للسرقة التي تتخذ أشكالا وطرقا متنوعة، وعليه تدعو السفارة السعودية المواطنين القادمين للاستمتاع بالإجازة في إسبانيا توخي الحيطة والحذر، والحرص على وثائق السفر والأمتعة الشخصية منذ الوصول وفي جميع الأماكن العامة".

لا ترتدوا المقتنيات الثمينة

وأكد سفير المملكة العربية السعودية لدى إسبانيا، عزام بن عبد الكريم القين، في وقت سابق اليوم، أن السفارة السعودية في مدريد والقنصلية العامة في ملقة وأعضائهما، يتشرفون بخدمة المواطنين والزائرين في إسبانيا، داعيا إياهم إلى التواصل مع السفارة عبر موقعها الرسمي لتسجيل جوازاتهم عند وصولهم، كما شدد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر واليقظة في التعامل مع الغرباء، وعدم ارتداء مقتنيات ثمينة تلفت الانتباه.

يأتي ذلك بعد أن غرد فيصل عباس على حسابه الرسمي في توتير، قائلاً: "نصيحة مُحب لكل مسافر هذا الصيف: لا ترتدوا مقتنيات ثمينة، تعرضت للأسف اليوم لاعتداء ونشل في مدينة برشلونة، والسبب هو أني خرجت مرتدياً ساعتي المفضلة، ومتجاهلاً كل ما قرأته وسمعته ومعتقداً أن الأمر مبالغ فيه".

وأضاف: "الحمد لله، كل ما في الأمر رضة بسيطة في المعصم، وكل ما أخذوه هو الساعة".

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