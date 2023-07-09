السيسي يصادق على قرض ياباني تصل قيمته إلى 1.9 مليار دولار

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قراراً برقم 62 لسنة 2023، بالموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومتي مصر واليابان، بشأن القرض المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) بمبلغ 41 مليار ين ياباني (ما يعادل نحو 287 مليون دولار، و8.88 مليارات جنيه)، لتمويل تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة.

ومثل المبلغ قيمة الشريحة الثانية من القرض الياباني، الموقع في القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بإجمالي 271.342 مليار ياباني ين، أي ما يعادل نحو 1.9 مليار دولار، تصرف على 4 شرائح، وذلك بفائدة إجمالية 3% على 30 عاماً، بالإضافة إلى مصاريف مقدمة لإدارة القرض بنسبة 0.2% من إجمالي قيمته.

وتمتد فترة سحب مصر لأموال القرض من الوكالة اليابانية إلى 13 عاماً، وفقاً للاتفاق، والذي تضمن شرطاً يربط موافقتها على منح الحكومة المصرية القرض باقتناعها بجدوى المشروع، بما في ذلك الاعتبارات البيئية له.

وتلتزم مصر بشراء المنتجات أو الخدمات المطلوبة لتنفيذ المشروع، وفق دليل الشراء الخاص بالوكالة، الذي أورد إجراءات المناقصة العالمية المتبعة، إلا إذا كانت تلك الإجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة.

وأعفى اتفاق القرض أنشطة الوكالة اليابانية المرتبطة بالمشروع من كافة الرسوم المالية والضرائب المفروضة في مصر، والمتعلقة أو الناتجة عن القرض، وكذلك الفائدة الناجمة عنه.

وتمول الشريحة الثانية من القرض تنفيذ 16 محطة مترو بطول 19 كيلومتراً، من خلال مجموعة من الشركات المصرية واليابانية، بهدف الربط بين منطقة وسط العاصمة القاهرة، وأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.

وحسب البيانات الرسمية، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 165.361 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار 2023، من 162.928 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، أي بزيادة مقدارها 2.433 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، و7.56 مليارات دولار على أساس سنوي.

ويتعين على الحكومة سداد ديون خارجية بنحو 9 مليارات دولار تستحق السداد في عام 2023، بالإضافة إلى حاجتها لقرابة 41 مليار دولار، لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري، حتى نهاية العام الحالي.

العربي الجديد