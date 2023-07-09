بعد مرور 500 يوم على بدء الحرب.. تعرف على أبرز الأسلحة الغربية المُقدمة لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تعهدت عدة دول غربية بتقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا في إطار حربها الشرسة المستمرة منذ فبراير من العام الماضي مع روسيا، فيما تطالب كييف بالمزيد من الدعم من أجل هجومها المضاد.

يتسلح الجيش الأوكراني بمجموعة من الأسلحة الغربية، والتي يستخدمها في معاركه ضد الجيش الروسي، على أمل في أن تحدث فارقا على أرض المعركة، وحظّيت أوكرانيا بأسلحة متعددة أوروبية وأمريكية، سطع نجمها وأصحبت حديث وسائل الإعلام العالمية والروسية على حد سواء، ومن أبرزها:

دبابات "ليوبارد 2" الألمانية

تتميز دبابات ليوبارد 2 بمدفع عيار 120 مم، تستطيع الرمي أثناء الحركة والوقوف على أهداف ثابتة ومتحركة. وبتسليحها بمعدات إضافية يمكنها الغوص وعبود حواجز مائية حتى عمق 4 أمتار. ويمكن أن تؤمن الحماية من الأسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية حتى 48 ساعة.

وهي مزودة بمحرك قوته 1500 حصان وتصل سرعتها إلى 48 كم/سا. لكن وزنها الثقيل الذي يصل إلى 60 طنا يعتبر مشكلة بالنسبة للجسور. وقد أثبتت دبابة ليوبارد فعاليتها في أفغانستان كما أفاد جنود كنديون ودنماركيون أيضا، وخاصة تأمين حماية جيدة ضد الهجمات التي تعرضوا لها.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن عشرات الدبابات من نوع "ليوبارد" مقدمة من ألمانيا والدنمارك، ستصل إلى أوكرانيا.

وقال بيستوريوس: " ستتلقى أوكرانيا العشرات من دبابات " ليوبارد 1أ5" القتالية المقدمة من ألمانيا والدنمارك".

وأضاف في مقابلة مع "رزيكزبوسبوليتا": "في شهر مايو وحده، قمنا بإعداد حزمة مساعدات جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو تشمل أسلحة أخرى ضرورية، بالإضافة إلى أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز" إيريس-تي".

يُذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت، في 25 يناير، أنها سترسل إلى أوكرانيا 14 دبابة "ليوبارد 2" من احتياطات القوات الألمانية، كما ستسمح لدول أخرى بإعادة تصديرها لأوكرانيا، وأكدت كل من بريطانيا والنرويج وسلوفاكيا وفرنسا عزمها تسليم دبابات غربية الصنع إلى كييف، وأعلنت بولندا، في وقت سابق، أنها تعتزم تزويد أوكرانيا بـ14 دبابة، أرسلت منها 4 دبابات في 24 فبراير.

تعتبر دبابة ليوبارد الخيار المثالي بالنسبة لأوكرانيا كونها الأكثر استخداما وانتشارا بين الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو، حيث يوجد منها حاليا أكثر من 2300 دبابة من مختلف الطرازات قيد الإستخدام لدى جيوش هذه الدول ويمكن بسهولة نقلها براً إلى أوكرانيا.

فهذه الدبابة تستخدم ذخائر حلف شمال الأطلسي الناتو ويمكن الحصول على هذه الذخائر بكميات مناسبة من أي من دول الحلف إضافة إلى امتلاك هذه الدول لكميات كبيرة من هذه الذخائر والدبابة الأمريكية ابرامز ام 1 تستخدم نفس ذخيرة ليوبارد 2 وبالتالي يمكن للولايات المتحدة تأمين حاجة هذه الدبابات من الذخائر.

ناقلة الجند "ماردر" الألمانية

قررت ألمانيا دعم أوكرانيا بناقلة الجند المدرعة ماردر. وهي مخصصة لنقل جنود المشاة إلى المعركة وتوفر لهم الدعم الناري كما تؤمن لهم الحماية من نيران العدو. وبالتالي فهي سلاح متعدد الاستخدام. وفيها مكان لستة إلى سبعة جنود، مزودة بمدفع آلي عيار 20 مم وقذائف موجهة من طراز ميلان التي يمكن إطلاقها على أهداف أرضية وجوية.

كما أنها مزودة بنظام تهوية وقائي للحماية من هجمات الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية، ونظام غوص هيدروليكي، حيث تستطيع الغوص وعبور حواجز مائية بعمق مترين.

وبالرغم من أن ماردر ناقلة جند مدرعة قديمة نسبيا ويعود تاريخ صنعها وبداية استخدامها إلى عام 1971، إلا أنها أثبتت فعاليتها سواء لدى الجيش الألماني أو الجيوش الأخرى، ولا تزال مستخدمة بفعالية حتى الآن، وذلك بفضل تطويرها وتحسينها باستمرار. كما تم استخدامها في كوسوفو وأفغانستان أيضا.

وتعتزم ألمانيا توريد 20 ناقلة جند مدرعة أخرى من طراز ماردر خلال الصيف الجاري.

وأكدت شركة راينميتال الألمانية لتصنيع الأسلحة، الجدول الزمني الخاص في هذا الصدد، والذي كانت أعلنت عنه في مطلع يونيو الماضي.

وتمول الحكومة الألمانية هذه الصفقة بملايين اليورو.

وقالت الشركة إن أوكرانيا ستكون حصلت بذلك على ما مجموعه 60 مدرعة طراز ماردر بواقع 40 مدرعة من راينميتال و20 مدرعة من مخزونات الجيش الألماني. وتعرض راينميتال تزويد أوكرانيا بـ60 مدرعة أخرى، وبدأت العمل على ذلك بالفعل في مصنعيها في أونترلوس بولاية سكسونيا السفلى وكاسل بولاية هيسن، وذكرت الشركة أن من الممكن إنتاج ما يصل إلى 10 قطع شهريا من هذه المدرعات الـ60.

دبابات "تشالنجر 2" البريطانية

تشالنجر 2، دبابة قتال رئيسية بريطانية الصنع صنعت من قبل شركة فيكرز أرمسترونغ يبلغ وزن الدبابة 62.5 طن وسلحت بمدفع من عيار 120 مم.

دخلت الدبابة الخدمة في القوات المسلحة للمملكة المتحدة عام 1998 وهي تخدم حتى الوقت الحاضر وبالإضافة إلى بريطانيا تخدم الدبابة في القوات المسلحة العمانية.

وأعلنت بريطانيا أنها ستقدم للقوات الأوكرانية 14 دبابة ثقيلة من طراز تشالنجر-2 البريطانية الصنع، لتكون بذلك أول دولة تقدم على مثل هذه الخطوة.

وبانتظار وصول هذه الدبابات إلى وجهتها، وضعت الحكومة البريطانية "برنامج تدريب كبيرا" سيتعلم خلاله عناصر من القوات الأوكرانية كيفية استخدام هذه الدبابات كما سيتدرب عسكريون أوكرانيون آخرون على كيفية صيانتها، بحسب ما أوضح تشوك.

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن "كل شيء يسير وفق هو مخطط له" في ما يتعلق بتزويد أوكرانيا هذه الدبابات.

أوكرانيا لن تتقدم دون أسلحة هجومية متطورة

أمس الجمعة، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية لن تتمكن من التقدم بالهجوم المضاد دون أسلحة هجومية متطورة.

وأضاف الرئيس الأوكراني، من العاصمة التشيكية براغ، أن الصواريخ بعيدة المدى ضرورية للهجوم المضاد.

من جهته، قال رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، إن بلاده ستتبرع بمروحيات قتالية ومعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا.

وأوضح أن التشيك تتوقع من كل أعضاء الناتو الموافقة على انضمام أوكرانيا، مشيرة إلى أن مستقبل أوكرانيا سيكون داخل الاتحاد الأوروبي والناتو.

وبعد نحو شهر على بدء الهجوم الأوكراني المضاد، تحدثت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن إحراز تقدم "في بعض الأماكن" في محيط مدينة باخموت المدمرة، من دون أيّ اختراق في أي مكان آخر.

وانتقد زيلينسكي مجددا البطء في تسليم الأسلحة الغربية، معتبرا أن ذلك أتاح لموسكو تعزيز دفاعاتها في المناطق المحتلة.

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