التفاصيل الكاملة لاستئصال الرحم للفنانة حورية فرغلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة حورية فرغلي، تفاصيل خضوعها لعملية جراحية لاستئصال الرحم وحالتها الصحية، وفق روسيا اليوم.

وأوضحت حورية فرغلي، في تصريحات تلفزيونية، أنها تعاني من أورام في الرحم منذ وقت طويل، وتم استئصالها من قبل.

وأضافت فرغلي بالقول "الدكتور قالي إنتي قدامك كام سنة، وحاولي إنك تتجوزي عشان تعرفي تخلفي طفل، وبعد كده نشيل الرحم".

وبينت الفنانة أنها كانت بصدد إجراء فحوصات طبية دورية حين اكتشف الأطباء ورما في الرحم، وأكدوا لها أنه "يجب استئصال الرحم فورا".

وتابعت "قلت الحمد لله، ربنا مش كاتبلي، وأنا مش متضايقة، الحمد لله، أنا راضية بقضاء الله".