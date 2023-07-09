شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتمادات المالية للصرف الصحى والجمعيات الاستهلاكية على مائدة لجان "النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن توفير الاعتمادات المالية لتغطية العديد من الترع والخلجان بنطاق مركزي أبو كبير وههيا بمحافظة الشرقية، كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حجازي، بشأن توفير اعتماد مالي لتنفيذ خدمة الصرف الصحي لمنطقة كوبري الفحل بقرية مليج بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وتستكمل لجنة الشئون الاقتصادية مناقشة طلبا الإحاطة المقدمين من النائبة سارة النحاس، بشأن إعادة النظر للجمعيات التعاونية الاستهلاكية الفئوية، وجمعياتها العمومية، كما تستكمل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نيفين الكاتب، بشأن التوسع في تشغيل منافذ الجمعيات الاستهلاكية المنتشرة بأنحاء الجمهورية للسيطرة على جشع التجار.

ويناقش مجلس النواب خلال جلساته أيام الأحد والإثنين والثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى 6 مشروعات قوانين جديدة لدفع عجلة الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب وزيادة الموارد من النقدى الأجنبى، ودعم العمل الأهلى والأشخاص ذوى الإعاقة وذلك من خلال تعديلات هامة على قانون الاستثمار وإلغاء الإعفاءات الممنوحة لجهات الدولة فى المشروعات الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة لقانون بشان التحالف الوطنى للعمل الأهلى وقانون لدعم قادرون باختلاف وقانونين لتنمية ميناء بورسعيد، وفى السطور التالية نعرض تفاصيل هذه القوانين.