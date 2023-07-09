انت الان تتابع خبر إيران تنتقد قرار أمريكا بإرسال "القنابل العنقودية" لأوكرانيا: محاولة لتعقيد الحرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كنعاني في تغريدة له: يُظهر قرار أمريكا بإرسال القنابل العنقودية إلى أوكرانيا تصميم واشنطن على مواصلة وتعقيد الحرب في أوكرانيا.

وأكد: هذا العمل هو مثال آخر على أفعال أمريكا المزعزعة للاستقرار، فضلاً عن تصدير الأسلحة التي تساهم في المزيد من القتل والتدمير العشوائي.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اتخذ ما وصفه بـ “القرار الصعب للغاية”، بإمداد كييف بهذا النوع من القنابل يوم الجمعة.

وتعد الذخائر العنقودية وسيلة لتوزيع أعداد كبيرة من القنابل الصغيرة التي تنطلق من صاروخ تقليدي أو متطور أو قذيفة مدفعية، وتنثرها في منتصف رحلة الصاروخ أو القذيفة فوق منطقة واسعة النطاق.

ومن المفترض أن تنفجر القنابل العنقودية عند الارتطام، لكن نسبة كبيرة منها لا تنفجر في البداية، لاسيما عندما تهبط على أرض رطبة أو عشبية، وهو ما يعني أنها قد تنفجر في وقت لاحق، وهو ما يؤدي إلى مقتل أو إصابة الناس.

لم توقع الولايات المتحدة أو أوكرانيا أو روسيا على اتفاقية الذخائر العنقودية، وهي المعاهدة الدولية التي تحظر استخدامها أو تخزينها لما قد ينتج عنها من أضرار عشوائية قد تَلحق بالسكان المدنيين.

بايدن يدافع عن قراره "الصعب" تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية وفي ظل تطور الصراع في أوكرانيا، تباينت ردود فعل حلفاء كييف حول هذه القضية، حيث تبنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة موقفين مختلفين.

وعلل بايدن تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية بقوله إن “الذخيرة تنفد من الأوكرانيين”، فيما أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالخطوة التي يرى أنها جاءت "في الوقت المناسب".

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن الجانبين استخدما الأسلحة في الحرب، وهو ما تسبب في "سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بإصابات خطيرة في صفوف المدنيين".

وكررت منظمة العفو الدولية هذا التحذير قائلة إن الذخائر العنقودية تشكل “تهديدا خطيرا لأرواح المدنيين، حتى بعد فترة طويلة من انتهاء الصراع".

كما انتقد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخطوة الأمريكية، داعيا إلى "التوقف الفوري" عن استخدامها.

وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن التحالف العسكري لا يتخذ موقفا بشأن الذخائر العنقودية.

أما توبياس إلوود، رئيس اللجنة المختارة لشؤون الدفاع في المملكة المتحدة، فقد حث الولايات المتحدة على “إعادة النظر” في قرارها، الذي قال إنه “دعوة خاطئة لا تبعث على حسن النوايا على الصعيد الدولي".

وأضاف النائب عن حزب المحافظين: “إن استخدامها يُخلّف ذخائر قاتلة غير منفجرة في ساحة المعركة، وهو ما يسفر عن مقتل وإصابة مدنيين بعد فترة طويلة من انتهاء الحرب".

وقد وصفت روسيا قرار الولايات المتحدة بأنه “عمل يائس” في مواجهة “فشل الهجوم المضاد الأوكراني".

