انت الان تتابع خبر التعليم تطلق استمارة انتقال واستضافة الطلبة للسنة الدراسية الجديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " إجراءات التقديم بشأن الانتقال والاستضافة تبدأ بتفعيل الاستمارة الإلكترونية الموجودة على بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة عن طريق مراجعة الطالب جامعته (الكلية/ المعهد) الأصلية للشروع بالإجراءات المطلوبة".



وذكرت أن "ضوابط ترويج الاستمارات يشمل الطلبة الناجحين في الدور الأول والمكملين في الوقت نفسه ابتداء من اليوم الأحد الموافق 2023/7/9 إلى غاية يوم الأحد الموافق 2023/9/3".