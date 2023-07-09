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التعليم تطلق استمارة انتقال واستضافة الطلبة للسنة الدراسية الجديدة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " إجراءات التقديم بشأن الانتقال والاستضافة تبدأ بتفعيل الاستمارة الإلكترونية الموجودة على بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة عن طريق مراجعة الطالب جامعته (الكلية/ المعهد) الأصلية للشروع بالإجراءات المطلوبة".

وذكرت أن "ضوابط ترويج الاستمارات يشمل الطلبة الناجحين في الدور الأول والمكملين في الوقت نفسه ابتداء من اليوم الأحد الموافق 2023/7/9 إلى غاية يوم الأحد الموافق 2023/9/3".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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