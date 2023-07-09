اخبار العالم

فقدان 9 أشخاص إثر انهيار أرضي وسط الصين

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر فقدان 9 أشخاص إثر انهيار أرضي وسط الصين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووقع انهيار أرضي يبلغ حجمه نحو 500 ألف متر مكعب في الساعة 16:00 تقريبا من أمس السبت (بالتوقيت المحلي) في ساحة بناء للطريق السريع في أراضي قرية يويشانغ.

وحتى الساعة 23:00 من مساء أمس السبت (بالتوقيت المحلي) تمكن رجال الإنقاذ من انتشال 5 أشخاص من تحت الأنقاض. كما تم إجلاء 17 شخصا من 8 منازل.


ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ في مكان الحادث مستمرة حتى الآن.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا