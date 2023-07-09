انت الان تتابع خبر لليوم الاحد.. أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في بغداد: سعر شراء الدولار 148,250 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 250 دينارا عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 146,250 لكل 100 دولار في الشمال: سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 146,500 لكل 100 دولار سعر بيع الدولار 146,500 لكل 100 دولار في الجنوب: سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 146,500 لكل 100 دولار