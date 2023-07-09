انت الان تتابع خبر لليوم الاحد.. أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 148,250 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 250 دينارا عن يوم أمس.
سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار سعر بيع الدولار 146,500 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 148,250 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 250 دينارا عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 146,250 لكل 100 دولار
في الشمال:
سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 146,500 لكل 100 دولار