السيتي يُثير الجدل حول مصير محرز.. مغازلة الرحيل ام ضمان البقاء؟

وأفادت تقارير صحفية مؤخرا بأن رياض محرز أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف نادي أهلي جدة، بعقد لمدة 3 مواسم، مقابل حصوله على 410 آلاف إسترليني أسبوعيا.

وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الأهلي توصل لاتفاق رسمي مع رياض محرز ومن المنتظر أن ينضم اللاعب للفريق في غضون أيام قليلة.



ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لرياض محرز وهو يحمل كأس دوري أبطال أوروبا ، مرفقة بكلمات: "صباح الخير.. صباح السيتي"، ما اعتبره الكثيرون تلميحا لقرب رحيل اللاعب الجزائري.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن محرز سيرحل عن صفوف مانشستر سيتي، بعدما نجح في تحقيق جميع الألقاب الممكنة مع الفريق.

يذكر أن رياض محرز (32 عاما) انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2018، قادما من ليستر سيتي الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين شارك في 236 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 78 هدفا وقدم 59 تمريرة حاسمة، وتوج معه بـ11 لقبا، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.