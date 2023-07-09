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السيتي يُثير الجدل حول مصير محرز.. مغازلة الرحيل ام ضمان البقاء؟

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461047-638244859636598905.jpg

2023-07-09 | 09:51

السيتي يُثير الجدل حول مصير محرز.. مغازلة الرحيل ام ضمان البقاء؟

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الخليج 365 – رياضة

أثار نادي مانشستر سيتي بطل الممتاز لكرة القدم الجدل بنشره صورة للاعبه الدولي الجزائري رياض محرز، وسط أنباء عن قرب انتقاله لصفوف نادي الأهلي السعودي.

وأفادت تقارير صحفية مؤخرا بأن رياض محرز أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف نادي أهلي جدة، بعقد لمدة 3 مواسم، مقابل حصوله على 410 آلاف إسترليني أسبوعيا.

وأكدت صحيفة "عكاظ" ، أن الأهلي توصل لاتفاق رسمي مع رياض محرز ومن المنتظر أن ينضم اللاعب للفريق في غضون أيام قليلة.


ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لرياض محرز وهو يحمل كأس ، مرفقة بكلمات: "صباح الخير.. صباح السيتي"، ما اعتبره الكثيرون تلميحا لقرب رحيل اللاعب الجزائري.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن محرز سيرحل عن صفوف مانشستر سيتي، بعدما نجح في تحقيق جميع الألقاب الممكنة مع الفريق.

يذكر أن رياض محرز (32 عاما) انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2018، قادما من ليستر سيتي الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين شارك في 236 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 78 هدفا وقدم 59 تمريرة حاسمة، وتوج معه بـ11 لقبا، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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