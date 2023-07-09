انت الان تتابع خبر بعد صورها المعدلة بالذكاء الاصطناعي.. حياة الفهد تظهر بملامح طبيعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعلقت حياة الفهد على صورها الجديدة قائلة: "صُنِ النَفسَ وَاِحمِلها عَلى ما يزيِنُها تَعِش سالِماً وَالقَولُ فيكَ جَميلُ..وَلا تُرِينَّ الناسَ إِلّا تَجَمُّلاً نَبا بِكَ دَهرٌ أَو جَفاكَ خَليلُ... مسائكم جميل بذكر الرحمن أحبتي".

وحظيت الصور الجديدة بتفاعل العديد من النجوم والمتابعين.

يذكر أنه منذ أسبوع تقريبا انتشرت صور لـ حياة على السوشيال ميديا لم تمر مرور الكرام، ليتم تداولها بشكل كبير بين المتابعين، ومن الطبيعي أن يتم نشر بعضها مع تعديلات عليها، وغيرها مع استنتاجات وانقسامات بالرأي حول خضوعها لعمليات تجميل.

في الوقت نفسه، حسن النجمي ذكر أن حياة الفهد ردت على الصور بطريقة ساخرة قائلة "ناس فاضية، مارح أرد"..

وشارك التغريدة التي تضمنت سؤاله لحياة على صورها المتداولة حيث كتب "سألت الفنانة الكبيرة حياة الفهد على الصور المنتشرة لها والتي تبدو وقد تغيرت كلياً فردت بسخرية: ناس فاضيه، انا ما راح أرد على التفاهات بمعنى: الصور غير صحيحة".