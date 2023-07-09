انت الان تتابع خبر السوداني يوجه رسالة لمسؤولي الأجهزة الامنية الجدد في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل القائد الجديد لشرطة محافظة الأنبار اللواء الركن محمد رشيد صالح، والقائد السابق لشرطة المحافظة الفريق هادي رزيج كسار، كما استقبل المدير الجديد لمديرية استخبارات الأنبار العميد ظاهر محمود ياسين العلواني، والمدير السابق اللواء رايد أحمد الفارس".وثمّن السوداني "عمل القادة السابقين الذين بذلوا جهوداً كبيرة في سبيل ترسيخ الأمن في محافظة الانبار، والذين سيواصلون ذات الجهود في مواقعهم الجديدة".

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة، قائد شرطة الأنبار ومدير استخبارات المحافظة، الذين تسنموا مهامهم اليوم، بـ"بذل قصارى جهدهم من أجل الحفاظ على الأمن في المحافظة"، مشدداً على "أهمية إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية، وأن يكون الولاء لبلدهم ولمهنتهم وفق ما تحتمه عليهم واجباتهم الأمنية".

كما وجّه السوداني بـ"عدم التواني إزاء أي تهديدات تستهدف أمن واستقرار المحافظة، إلى جانب العمل المتواصل من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتأمين استقرارهم".