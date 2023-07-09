انت الان تتابع خبر لحمايتها من النيران.. أم صينية تلقي بطفلتها ذات 6 أسابيع من الطابق الرابع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقع الحادث المروع في مجمع سكني في منطقة يونغجيا، بمدينة ونتشو، بمقاطعة تشجيانغ الصينية، حيث ألقت المرأة غطاء إلى الأشخاص في الأدنى، وبدورهم نشروها وأمسكوا بأطرافها بإحكام، تمهيداً لاستقبال الطفلة عند سقوطها.في الفيديو، شوهدت الأم وهي تتدلى من النافذة قبل أن تُسقِط طفلتها على مسافة 30 قدماً على الأقل على الغطاء أدناه.

هرع رجال الإطفاء إلى مكان الحريق بعد اندلاعه فجأة على طريق هوانتشنغ الشمالي.

لحسن الحظ، نجت الطفلة الصغيرة من هذه المحنة ونُقِلَت إلى المستشفى لفحصها، حيث قيل إنها بصحة جيدة. وتمكنت فِرَق الإطفاء من إنقاذ الأم والجدة والعديد من الأطفال والبالغين الآخرين من المبنى المحترق.

وقالت إدارة الإطفاء المحلية إن الحريق بدأ في الطابق الأول وانتشر بسرعة في جميع أنحاء المبنى.

وقالت الإدارة إن الدخان الأسود كان يدور عبر بئر السلم، مما جعل من الصعب إنقاذ المحاصرين بالداخل.

بعد إنقاذ الطفلة وجميع من كانوا داخل المبنى، نصح رجال الإطفاء بعدم إلقاء الأطفال من المباني حين يندلع أي حريق، بسبب ارتفاع مستوى المخاطر التي ينطوي عليها الأمر.

وقالوا إنهم يجب أن يهدفوا أولاً إلى إغلاق الأبواب واستخدام الملابس أو أي أشياء أخرى لحماية أنفسهم وانتظار الإنقاذ.

لحسن الحظ في هذه الواقعة، نجا الجميع من الحريق بمعجزةٍ ولم يُصَب أحدٌ بأذى خطير.