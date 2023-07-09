انت الان تتابع خبر كانا يعملان معه.. اعتقال متهمين مصريين سرقا 50 مليوناً من محامي بكربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، أن "مديرية أجرام كربلاء القت القبض على متهمين اثنين من الجنسية المصرية سرقا محامي مبلغ خمسين مليون دينار".

وأضاف، أن "المتهمين كانا يعملان مع المحامي، واثناء سفره تم سرقة المبلغ".



وأشار الى "إحالة المتهمين للقضاء لينالوا جزائهم العادل".