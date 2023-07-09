انت الان تتابع خبر صورة للباحثة الإسرائيلية "المختطفة" تثير الجدل.. هل وقفت امام هيئة الحشد؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الصورة المتداولة مفبركة، إذ أن صورة (إليزابيث تسوركوف) سبق أن قامت بمشاركتها عبر حسابها على فيسبوك عام 2019، في مدينة الرقة السورية قرب نهر الفرات"، مشيرة الى ان "المفبرك عمل على دمج صورتين بقالب واحد لتظهر كما تم تداولها".



يأتي تداول هذه الصورة بعد أن أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية (باسم العوادي)، عن قيام السلطات العراقية بفتح تحقيق في حادثة خطف الباحثة في العراق، وذلك بعد أن اتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) بتأريخ 5 تموز 2023، عن اختطاف الباحثة من قبل جهة مسلحة في العراق بشهر آذار 2023.