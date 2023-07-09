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حريق يلتهم محال للمواد الانشائية في الديوانية (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن "حريقاً كبيراً اندلع في مخازن ومحال للمواد الانشائية في حي الجزائر بمحافظة الديوانية".

وتشكل المخازن العشوائية، خصوصا مخازن العطور، قنبلة موقوتة، أدت الى حرائق كبيرة في أكثر من مرة في عدد من المحافظات.


ويتحمل رجال الاطفاء عبئا كبيرا نتيجة كثرة الحرائق الناجمة عن سوء التخزين للمواد القابلة للاشتعال من جهة، وإغفال استخدام شروط السلامة من جهة أخرى.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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