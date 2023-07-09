انت الان تتابع خبر حريق يلتهم محال للمواد الانشائية في الديوانية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن "حريقاً كبيراً اندلع في مخازن ومحال للمواد الانشائية في حي الجزائر بمحافظة الديوانية".

وتشكل المخازن العشوائية، خصوصا مخازن العطور، قنبلة موقوتة، أدت الى حرائق كبيرة في أكثر من مرة في عدد من المحافظات.



ويتحمل رجال الاطفاء عبئا كبيرا نتيجة كثرة الحرائق الناجمة عن سوء التخزين للمواد القابلة للاشتعال من جهة، وإغفال استخدام شروط السلامة من جهة أخرى.