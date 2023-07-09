انت الان تتابع خبر على رأسها تهريب العملة.. ملفات "مفصلية" على طاولة اللجنة المالية بالفصل التشريعي الجديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نوري في حديث لـ الخليج 365: "سنشرع في بداية الفصل التشريعي الجديد بفتح ملفات لم يتم تضمينها في البرنامج الحكومي، متمثلة بالرقابة الفعلية والحقيقية وليست الرقابة الأدائية التي تستخدمها بعض الجهات الحكومية".وأشار الى، ان "الفصل التشريعي الجديد سيشهد فتح ملفات على رموز كبيرة في الدولة واهمها السياسيين الذين تسلموا مناصب سيادية وتنفيذية ولديهم غطاءً ماليا كبيرا استخدموا لتمويل اجندة اقتصادية".

وأضاف عضو اللجنة المالية ان "اهم الملفات التي سيتم الرقابة عليها هي الملفات الأمنية وملفات تهريب العملة الأجنبية وتهريب النفط".

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة مجلس النواب، بدء الفصل التشريعي الثاني للبرلمان اليوم الأحد.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئاسة مجلس النواب، اعلنت عن بدء الفصل التشريعي الثاني، السنة التشريعية الثانية، يوم الأحد الموافق 9/7/2023".

وأضاف البيان أن "اللجان النيابية تباشر أعمالها التشريعية والرقابية اعتباراً من التاريخ أعلاه"، لافتاً إلى أن "الجلسة الأولى للفصل التشريعي الثاني، ستعقد يوم السبت الموافق 15/7/2023".