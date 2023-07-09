انت الان تتابع خبر سيرين عبد النور تحتفل بذكرى زواجهما الـ 16 (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعلقت النجمة اللبنانية على الصورة بالقول: "من ١٦ سنة مثل هل وقت قلنا نعم للعمر كله بحبك 8/7/2007 الساعة 7".كذلك، نشرت سيرين صورة تجمعها بزوجها عبر خاصية الستوري في إنستغرام، وعلّقت عليها قائلة: "ذكرى زواج سعيدة حبيبي، أشكر الله أن أرسلك إلى حياتي. أحبك".بدوره، أعاد رحمة نشر ما دونته زوجته في إنستغرام وتويتر، مكتفيا بالتعليقات التي وضعتها سيرين على الصور.

وتزوجت سيرين، من رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة في عام 2007، ولها بنت تدعى "تاليا" وأنجبت طفلها الثاني ويدعى "كريستيانو".