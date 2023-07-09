وفاة 14 شخصًا في انهيار مبنى سكني في البرازيل

ياسر رشاد - القاهرة - اترفع عدد قتلى المبنى السكني المنهار فى شمال شرق البرازيل إلى 14 شخصًا بعد العثور على جثة آخر المفقودين، حسب ما أفاد الدفاع المدنى فى البرازيل.

ووقع الانهيار فى حى جانجا بضواحي ريسيفى عاصمة ولاية بيرنامبوكو الشمالية الشرقية، وانهار المبنى السكنى خلال هطول أمطار غزيرة على المنطقة بينما كان العديد من السكان ما زالوا نائمين.

وبحسب بيان للدفاع المدني، نجا ثلاثة أشخاص من انهيار المبنى الذى لم تتضح أسبابه بعد.

وكان المسؤولون قد أعلنوا الجمعة عن وفاة ثمانية جراء انهيار مبنى سكني.

وقدمت راكيل ليرا حاكمة بيرنامبوكو تعازيها على تويتر، وتعهدت بأن تفعل حكومة الولاية ما في وسعها لمساعدة العائلات المتضررة.

وأوضحت الحماية المدنية أن امرأة تبلغ 65 عاما وفتاتين تمكنّ من مغادرة المبنى سالمات.

المبنى المكون من 3 طوابق ملاصق لمجمع سكني كبير، بحسب الصور التي نشرتها صحف محلية.

وأضافت الحماية المدنية أن الشقق أغلقت عام 2010 بسبب خطر الانهيار لكن أشخاصًا سكنوها بشكل غير قانوني.

انهيار المبنى في البرازيل:

في أبريل الماضي، انهار مبنى آخر يعاني الحالة نفسها في أوليندا الواقعة أيضا في ولاية بيرنامبوكو، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

يحدث هذا النوع من الكوارث في أغلب الأحيان في الأحياء الفقيرة، حيث ينتشر البناء غير القانوني ويصعب الحصول على مساكن لائقة.

وتزيد موجات الأمطار الغزيرة خطر الانهيارات الأرضية وتشكل تهديدا إضافيا لسكان المباني المخالفة.

وفي عام 2020، توفي 24 شخصا في انهيار مبان شيّدت بشكل غير قانوني في منطقة فقيرة في ريو دي جانيرو بعد أيام من الأمطار الغزيرة.

وفي فبراير الماضي، توفي 65 شخصًا في انهيار أرضي تسببت فيه أمطار قياسية في منطقة ساو سيباستياو السياحية على بعد 200 كيلومتر من ساو باولو (جنوب شرق)، وهطلت حينها في 24 ساعة أمطار تجاوزت ضعف المعدل الشهري.

يعيش نحو 9.5 ملايين شخص في مناطق معرضة لخطر الانهيارات الأرضية أو الفيضانات، من بين سكان البرازيل البالغ عددهم 215 مليون نسمة، وفق الأرقام الرسمية.

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