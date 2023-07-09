ختام فعاليات معرض رسالة السلام من سلطنة عُمان في مقر اليونسكو بباريس

ياسر رشاد - القاهرة - اختُتِمت بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بباريس فعالياتُ معرض رسالة السلام من سلطنة عُمان.

وشهد المعرض حضورًا واسعًا من قِبل رؤساء البعثات والوفود الدائمة لدى منظمة اليونسكو، ومجموعة من الدبلوماسيين ورؤساء المنظمات الدولية، وممثلي المراكز والجمعيات والمؤسسات التي تعمل ضمن إطار اليونسكو من مختلف دول العالم.

واشتملت محطة المعرض على عدد من الفعاليات الفنية التي قدمها المعرض لزواره، وظّف مـن خلالها فنانون عُمانيون مواهبهم المجيدة، وذلك بهدف إيصال رسالة المعـرض إلى الجمهور، بلغـة عالمية أثارت اهتمام الزوار وإعجابهم. وتأتي محطة المعرض هذه في أروقة منظمة اليونسكو للمرة الرابعة بعد أكثر من ١٣٦ محطة حول العالم، ناقلةً ثقافة التآلف والوئام والسلام التي عُرفت بها سلطنة عُمان، وداعيةً إلى تعزيز الحوار البنّاء بين مختلف الأديان والطوائف في العالم، منطلقة من تجربة سلطنة عُمان الراسخة في التسامح الديني والتفاهم المشترك والتعايش السلمي.



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