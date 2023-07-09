أوكرانيا تُعلن ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 234 ألفاً و40 جندياً

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفع عدد قتلى الجيش الروسي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي، إلى 234 ألفا و40 جنديا، حسب ما أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في أوكرانيا، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و78 دبابة و7 آلاف و964 من المركبات المدرعة و4 آلاف و366 من النظم المدفعية و668 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و413 من أنظمة الدفاع الجوى و315 طائرة مقاتلة و309 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و929 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 628 من المعدات الخاصة و3 آلاف و685 طائرة مسيرة وإسقاط 1271 من صواريخ كروز".



من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقتل 800 جنديا أوكرانيا فى محاور مختلفة للقتال، مشيرة إلى إحباط 12 هجوما لقوات كييف على محاور دونيتسك وكرسلمان وسبتوفا .

وقالت الوزارة، فى بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم "، "إن القوات الروسية نجحت فى تصفية ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية وإحباط محاولتين أوكرانيتين لإجراء استطلاع على محور زاباروجيا، وتم تدمير نحو 130 موقع تمركز لقوات كييف و8 مستودعات ذخيرة ووقود، بالإضافة إلى مخزن صواريخ هايمرز".

القضاء على قوة أوكرانية توغلت في دونيتسك

وفي سياق آخر، دمرت مدفعية قوات "الجنوب" الروسية قوة أوكرانية حاولت التوغل في المنطقة الرمادية على محور دونيتسك. ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن مصدر عسكري القول: "حاولت قوة تابعة لأوكرانيا التوغل في منطقة أوبورنيك، حيث ظنوا على ما يبدو أن بمقدورهم التوغل في المنطقة لاستخدامها نقطة انطلاق لشن هجوم إضافي، لكننا اكتشفناهم.. تم الكشف عن القوات الأوكرانية عن طريق رجال الاستطلاع والمسيرات الروسية، وبعد تحديد الأهداف قصفت مدفعيتنا القوة المتسللة وقضت عليها".

هذا وأفاد رئيس المكتب الصحافي لمجموعة قوات "المركز" بالجيش الروسي، اليوم الأحد، أن الطيران الروسي قصف ثلاث نقاط انتشار مؤقتة ومستودعا للذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية.

وقال في حديث لوكالة "سبوتنيك": "إن طيران المجموعة نفذ ضربات صاروخية وقنابل على ثلاث نقاط انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية في مناطق، تشيرفونايا ديبروفا، وغابات سيريبريانسكوي، ونيفسكوي وتيرني".

ووفقا له، قصفت مدفعية المجموعة على محور كراسني ليمان وحدات الألوية الميكانيكية الـ21 و42 للقوات الأوكرانية وكبدت العدو خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات. بالإضافة إلى تدمير مدافع هاوتزر " دي- 30 " وطواقم هاون 120 ملم.

يأتي ذلك فيما أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 58 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، مطلقة 328 قذيفة.

وجاء في بيان المكتب التمثيلي، اليوم الأحد، أنه سجل 58 قصفا من قبل القوات الأوكرانية التي استخدمت قذائف مدفعية من عيار 152 ملم و155 ملم، وفي المجموع أطلقت 328 قذيفة. ونتيجة القصف الأوكراني، قُتل مدني واحد، وأصيب 5 آخرون، وتضرر 13 مبنى سكنياً ومرفقا بنية تحتية مدنية.

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