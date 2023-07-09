الأمم المتحدة تندد بسقوط قتلى مدنيين بالسودان.. وتصف العنف في دارفور بالمروع

ياسر رشاد - القاهرة - تواجه السودان ظروفا بالغة الصعوبة منذ بدء النزاع المسلح في منتصف أبريل الماضي بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، متسببا في أزمات معيشية لا تعد ولا تحصى، وسط تنديد دولي ومطالبات بوقف التصعيد بين طرفي النزاع.

وفي آخر التطورات، ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمقتل مدنيين في أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، في وقت قال الجيش إنه نفذ عملية خاصة ضد قوات الدعم السريع.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن غوتيريش عبر عن أسفه لما توارد من أنباء عن مقتل أكثر من 20 مدنيا بسبب ضربة جوية في أم درمان.

وندد بمقتل مدنيين بسبب العنف في إقليم دارفور، وعبر عن قلقه بشأن تجدد القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقال إن ثمة تجاهلا تاما للقانون الإنساني وحقوق الإنسان على نحو خطير ومقلق.

اشتباكات عنيفة في أم درمان

وشهدت مدينة أم درمان خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط أنباء عن تحقيق الجيش تقدما في المدينة.

وكان القصف المدفعي قد تجدد خلال الساعات الماضية، وسط اشتباك متبادل بين الجيش السوداني والدعم السريع، شمال مدينة أم درمان مع تحليق طائرات استطلاع لسلاح الجو السوداني في الوقت الذي ساد فيه هدوء محيط منطقة المهندسين في ذات المدينة.

وكانت وزارة الصحة السودانية بولاية الخرطوم قالت، السبت، إن ما لا يقل عن 22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب العشرات في ضربة جوية نفذها الجيش في مدينة أم درمان، مع دخول الحرب بين الجيش والدعم السريع أسبوعها الثاني عشر.

ووجدد غوتيريش دعوته لطرفي النزاع القتال والالتزام بوقف دائما للأعمال القتالية.

وأفادت صفحة القوات المسلحة السودانية على "فيسبوك"، بأن قوات العمل الخاص، نفذت عملية نوعية في مدينة أم درمان ضد قوات الدعم السريع.

في حين استمر تردي الخدمات الأساسية في الإمداد الكهربائي والمائي والاتصالات بالعاصمة الخرطوم.

ضرورة التدخل لإغاثة النازحين

أما في ولاية شمال دارفور، فناشدت لجان المقاومة بمدينة الفاشر المنظمات الدولية بضرورة التدخل لإغاثة النازحين، الذين فروا من القتال إلى عاصمة الولاية، وقالت التنسيقة إن النازحين يعيشون حالةً صعبة بسبب شح المواد الغذائية والدوائية في مدارس الإيواء والمعسكرات خاصةً أن غالبية الأطفال مصابون بسوء التغذية.

يذكر أن السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.

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