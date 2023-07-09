شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: أحداث مدينة جنين الفلسطينية تتطلب تكاتف العرب إزاء الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نواب أن الأحداث الوحشية التي تشهدها مدينة جنين الفلسطينية من جانب الاحتلال الإسرائيلي تتطلب تكاتف الموقف العربي، وقال النائب مجدي الوليلي خلال الجلسة العامة اليوم، يجب أن يتم وقف الأحداث الراهنة في جنين وتوفير الحماية لأهلها".

وطالب بوقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني ومحذرا من هذه الأوضاع، مؤكدا أن هذا الأوضاع ستكون لها عواقب وخمية علي الجميع، مشددا علي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية لشعب الفلسطيني الأعزل".

ودعا أن يتكاتف العرب جميعا إزاء الاحتلال الإسرائيلي، وأن يكون هناك تحركا دبلوماسيا عربيا من خلال السفارات والقنوات الرسمية في مجلس الأمن ومراكز صنع القرار الدولي لإنهاء الاحتلال

وقال النائب أحمد خليل:"سعيد ببيان مجلس النواب ونطالب بمزيد من الخطوات لوقف الإجرام الإسرائيلي لأنه إجرام حقيقي يؤكد أن اليهود أشد عداوة".

بدوره قال النائب أشرف رشاد الشريف:" أشكر رئيس مجلس النواب علي بيانه"، مضيفا :" ما يحدث فى جنين يؤكد أن إسرائيل فقدت كل معاني الإنسانية والأمر يتطلب موقف ثابت لكل الزعماء العرب والتدخل بالشكل الفوري لأن ما حدث تخطي الأعراف الإنسانية ويتحتم علي الجميع اتجاه واحد وتكاتف الجهود".