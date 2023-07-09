شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يشيدون بالموقف المصرى إزاء القضية الفلسطينية وأحداث جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إشادة برلمانية بالموقف الرسمي المصري إزاء القضية الفلسطينية، منتقدين موقف حركة حماس، مطالبين جميع الفصائل الفلسطينية التوحد والتكاتف خلف السلطة الفلسطينية.

وصف النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، الأحداث التي تشهدها مدينة جنين الفلسطينية، بالمؤامرة ضد الإنسانية، مؤكدا أن معاناة الشعب الفلسطيني مستمر، فضلا عن تدمير للبنية التحتية"، مضيفا:" المؤامرة كبيرة ويجب تفعيل قرارات تضمن حماية الشعب الفلسطيني ".

وأضاف "بكري": "الكل تراخي وموقف مصر دائما وثابت إزاء القضية الفلسطينية"، داعيا إلي اتخاذ مواقف سريعة إزاء اعتداء إسرائيل مقترحا تجميد العلاقات".

وقال: "نناشد حركة حماس أن تتوقف عن العبث حتى تستطيع السلطة الفلسطينية مواجهة ما يحدث في جنين" مطالبا أن أن تستمر مصر في دورها ".

بدوره ثمن النائب ضياء الدين داود، بيان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن الأحداث الراهنة في مدينة جنين، قائلا:" أشكرك علي كلماتك بشأن البرلمان المصري "مؤكدا أن الوقت قد حان لتغير المفاهيم بشأن العلاقة بالقضية الفلسطينية لأن مصر لا تعيش بمعزل عن محيطها".

وقال "داود": "لا يجب أن ننظر إلي دعمنا للقضية الفلسيطينة علي أننا نورط أنفسنا أو بلادنا، كما يجب أن نعيد تشكيل الوعي" مؤكدا أن فلسطين عاصمتها القدس، والقدس القدس موحدة من البحر إلي النهر وهذا حق تاريخي ".

وانتقد الموقف الدولي إزاء القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه زيف دون قيمه أو أخلاق، ويري جميع الأزمات في العالم أنما لا يري الشرق الأوسط إلا بقرة حلوب" مضيفا: "لن يرانا أحدا ونحن ضعف".

وقال: "مصر قائدة ومصر الرائد بعلمائها وجيشها لا بد من أن تعيد الأمور إلي نصابها" مطالبا بإعادة صياغة الموقف العربي والمصري بما يتلاءم مع الأحداث الراهنة فى فلسطين ".