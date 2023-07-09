شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يطالبون بخريطة استثمارية وعدالة توزيع الفرص بكل محافظة وتدريب الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الاستثمار مهمة وإيجابية وتأتي فى إطار سلسلة من الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات، ومن بينها إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ومشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وغيرها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وقال النائب مصطفى سالم: التعديلات مهمة وخطوة جادة من الخطوات التي تتخذها الحكومة لمحاولة تحسين مناخ الاستثمار، وتتضمن منح حوافز كثيرة لأنشطة محددة فى مناطق معينة، ففى مناطق الصعيد تم إنفاق مليارات لتحسين البنية التحتية، وحاليا البنية التحتية أصبحت قوية جدا هل تم الاستفادة منها، فرغم كل ما أنفق من مليارات من قرض البنك الدولي لمحافظتي قنا وسوهاج بنحو 7 مليار لكن لم نرى فرص استثمارية، ولذلك على الحكومة أن تراعى توزيع الفرص الاستثمارية فى محافظات الصعيد.

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها مصر ليس أمامنا سوى العمل والإنتاج وتهيئة بيئة استتثمارية مناسبة لجذب الاستثمارات، ولابد من تنمية قدرات العاملين فى هذا المجال.

وأضاف الحصرى، أن البيئة المحيطة فى الدول بالمنطقة تشهد تطورا كبيرا فى الاستثمار، ولابد من مجاراتها، وتعزيز قدرات مصر التنافسية، وتابع: نحتاج خريطة استثمارية فى كل منطقة، ولابد أن يتم تحقيق طموح الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيته لأنه سابق بسنوات.

بدوره، قال النائب طارق شكرى: "إن الحديث عن المستثمر الأجنبي فى حد ذاته يجب أن يكون مع المستثمر المحلى، فالمستثمر المحلى الأول لأن المستثمر الأجنبي يأتي عندما يجد المستثمر المحلى مطمئن ومستقر، وعندنا كثير من التأخر فى حلحلة مشكلات المستثمرين وهى مشكلات عميقة ومتراكمة، ويجب تقديم تقرير سنوى عن تطبيق القانون وما يتعلق بالرخصة الذهبية، وفى المجمل التعديلات إيجابية".

وقال النائب يونس عبد الرازق: "الدولة هدفها الأسمى دعم الاستثمار، فالاستثمار سيساهم فى النهوض بالاقتصاد وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، ولكن هناك مشكلة بسبب البيروقراطية والأيادى المرتعشة، والمشكلة ليست فى القوانين ولكن فى التطبيق، لازم الفصل بين الاستثمار والحكم المحلي، الموظف فى المحليات مش فاهم ايه هو الاستثمار، وأوافق على هذا القانون".

وتحدثت النائبة سحر عطية، قائلة: "أوافق على التعديلات لأنها إيجابية، وأتمنى أن تحقق التعديلات تنافسية وأن تكون مصر قادرة على جذب الاستثمارات وتوفير البيئة السليمة الجاذبة، وكذلك أهمية تطبيق هذا القانون وعدم عرقلة التطبيق، وتأهيل قدرات العاملين الذين يطبقون القانون".