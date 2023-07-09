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بمشاركة 40 فريقاً.. انطلاق كأس العالم للمشرّدين بكرة القدم

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2023-07-09 | 12:46

بمشاركة 40 فريقاً.. انطلاق كأس العالم للمشرّدين بكرة القدم

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الخليج 365 – رياضة

انطلقت في كاليفورنيا، السبت، النسخة الـ20 من كأس العالم للمشردين بكرة القدم، بمشاركة 40 فريقاً في بطولة دولية مخصصة لأشخاص بلا مأوى ثابت أو يقيمون بمراكز تأهيل.

ونشأت البطولة من فكرة لمؤسسة كأس العالم للمشردين، وتقام هذا العام في جامعة سكرامنتو بولاية كاليفورنيا بين الثامن و15 يوليو/تموز.

تقول المؤسسة إنها تضم أكثر من عشرة آلاف لاعب في مسابقات شريكة للدوري حول العالم، التحق نحو 500 منهم بالمنافسات في سكرامنتو.


وقال ميل-يونغ المؤسس الشريك للمؤسسة: "كرة القدم قوة موحدة ولها قدرة هائلة على إيقاف بعض من أخطر المشاكل في العالم".

وتشير أرقام المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير عام 2021 إلى وجود قرابة 150 مليون مشرد حول العالم.

ومن أجل الاشتراك بالبطولة يجب أن يكون اللاعب مشرداً أو مقيماً في مركز إعادة تأهيل خلال آخر عامين، ويتنوع المشاركون بين لاجئين وطالبي لجوء أو مجبرين على العيش في مراكز إيواء أو بالشوارع لعدم وجود مساكن بتكاليف مناسبة لهم.

وهذه النسخة الأولى من الكأس في الولايات المتحدة، بينما أقيمت المنافسات السابقة في جنوب إفريقيا وفرنسا والدنمارك، وتتضمن مشاركة للرجال والسيدات، ويضم كل فريق أربعة لاعبين في ملعب يشبه في مساحته ملعب التنس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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