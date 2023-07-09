انت الان تتابع خبر الدفاع توجه بإعادة ارتباط 7 دوائر ومديريات بأمانة السر العام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وعملاً للبرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان، ولغرض ممارسة القيادة والسيطرة بالشكل الذي يلائم عمل الوزارة، ولإعادة ترتيب عمل أمانة السر العام بالوزارة بالشكل الذي يلائم توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، أمر وزير الدفاع بما يلي:أ – فك ارتباط الدوائر والمديريات المذكورة آنفاً من الجهات التي كانت مرتبطة بها وإعادة ارتباطها بـ أمانة السر العام.

1. الدائرة القانونية.

2. دائرة الإدعاء العسكري.

3. المديرية العامة للاستخبارات والأمن.

4. مديرية الفحص والقبول.

5. جمعية بناء المساكن للضباط.

6. قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي.

7. مديرية التقنية والمراقبة الرقمية.

ب – إلغاء إرتباط قسم تمكين المرأة من مكتب الوزير، وإعادة ارتباطه بمديرية حقوق الإنسان الدائرة القانونية من كافة النواحي.