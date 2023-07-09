انت الان تتابع خبر أحفاد كاظم الساهر يخطفون الأنظار ويشاركونه الغناء على المسرح (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقدم كاظم الساهر خلال الحفل الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا، باقة من أجمل أغنياته، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وعبّر المطرب العراقي عن سعادته بلقاء جمهوره في المغرب من جديد.
حفيدتا الساهر وقفتا إلى جانبه، وأمسكتا بـ"الميكروفون" وبدأتا في الغناء معه، واعتبر الجمهور أن هذه اللحظة مميزة في الحفل.
وخلال الحفل أبدع الفنان كاظم الساهر بتقديم مجموعة من أشهر أغانيه الحديثة والقديمة وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما عبر خلال الحفل عن سعادته بلقائه بالجمهور المغربي من جديد.
واستقبل كاظم الساهر حفيدتيه سنا وآية، على المسرح، في أثناء أدائه أغنية "عيد العشاق"، ليفاجأ الحاضرين بهما.
حفيدتا الساهر وقفتا إلى جانبه، وأمسكتا بـ"الميكروفون" وبدأتا في الغناء معه، واعتبر الجمهور أن هذه اللحظة مميزة في الحفل.
وخلال الحفل أبدع الفنان كاظم الساهر بتقديم مجموعة من أشهر أغانيه الحديثة والقديمة وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما عبر خلال الحفل عن سعادته بلقائه بالجمهور المغربي من جديد.
يُذكر أن الفنان كاظم الساهر كان قد أحيا حفلاً غنائيًا في العاصمة اللبنانية بيروت منذ أيام، وكان قد قدم في الحفل باقة كبيرة ومتنوعة من أشهر أغانيه.
وجاء من أبرز اللقطات المميزة في الحفل حينما استدعى المطرب العراقي كاظم الساهر، الفنانة رحمة رياض لمشاركته الغناء في وكانت رياض تجلس بين الحضور لتفاجأ به يستدعيها للصعود إلى خشبة المسرح، قام كاظم بمشاركة رحمة رياض غناء "سلمتك بيد الله".