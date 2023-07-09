انت الان تتابع خبر أحفاد كاظم الساهر يخطفون الأنظار ويشاركونه الغناء على المسرح (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقدم كاظم الساهر خلال الحفل الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا، باقة من أجمل أغنياته، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وعبّر المطرب العراقي عن سعادته بلقاء جمهوره في المغرب من جديد.

واستقبل كاظم الساهر حفيدتيه سنا وآية، على المسرح، في أثناء أدائه أغنية "عيد العشاق"، ليفاجأ الحاضرين بهما.

حفيدتا الساهر وقفتا إلى جانبه، وأمسكتا بـ"الميكروفون" وبدأتا في الغناء معه، واعتبر الجمهور أن هذه اللحظة مميزة في الحفل.

