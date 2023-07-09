شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: مشروع قانون إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى خطوة مهمة لتعميق مفهوم التطوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن مشروع قانون إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى، خطوة مهمة من أجل تعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن القانون الذي يناقشه مجلس النواب ينص على التحالف كيان غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، مؤكدا أن ذلك سيساهم في تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

وقال "الجندي"، إن مؤسسات المجتمع المدنى لعبت دورا مهما وبارزا فى معاونة أجهزة الدولة المعنية في تطوير المجتمع من خلال ما تقوم به من خدمات تنموية متكاملة فى جميع ميادين العمل الأهلى، مؤكدا أن هذا جعل هناك ضرورة ملحة لتوحيد جهود هذه المؤسسات في تحالف واحد يمكنه تحقيق أهداف الدولة التنموية اجتماعيا واقتصاديا بما يساهم في تحسين حياة المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يتيح للتحالف تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، حيث حرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتى فنيا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أى من الجهات الإدارية فى شئونه أثناء مباشرته لمهامه، وذلك اتساقا مع نص المادة 75 من الدستور فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شؤونها.

وشدد النائب حازم الجندي على أهمية هذا المشروع في تنظيم الجهود الفردية والجماعية وتوظيفها بما يساهم في تعظيم الاستفادة منها، خاصة مع توافر آليات لتحقيق أهداف التحالف التى أنشىء من أجلها، خاصة أنه أتاح للمؤسسات حرية الإنضمام إلى التحالف أو الانسحاب منه، مؤكدا أن هذا القانون سيساهم في إحداث طفرة حقيقية في مجال العمل الأهلى الجماعي من خلال تطبيق الحوكمة.