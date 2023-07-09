شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون بأهمية الحياد التنافسى والمؤشرات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التأكيد علي أهمية التعديلات التشريعية التي ينظرها المجلس النيابي علي بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مطالبين بضرورة ما أسموه "الحياد التنافسى والمؤشرات الاقتصادية".

وقال النائب محمد عطية الفيومي:" أهم شئ في الاستثمار الحياد التنافسي، لأنه هو السبب الرئيسي فى جذب الاستثمار وهذا القانون خطوة في مشوار طويل واستجابة سريعة لقرارات الأعلي للاستثمار".

وطالب أن يتم النظر إلي اللائحة التنفيذيه لهذا القانون من جانب اللجان المتخصصة بمجلس النواب معللا ذلك بأن اللائحة التنفيذية للقوانين أوقات تخرج عن فلسفة القانون.

وأعلن الموافقة على مشروع القانون"، مؤكدا أن هذا القانون يقدم منح ومزايا لجذب الاستثمار ويعمل دعم القطاع الخاص الذي يعاني ونسبته تراجعت بشكل كبير في الأسواق المصرية".

وقال النائب أحمد خليل خير الله:" عنوان الاستثمار في مصر لم يحدث حتي الآن وأي مستثمر يعمل علي أرض الواقع ويرى كمية بيروقراطية تحول الممكن المستحيل"، مضيفا :" القانون يتضمن مواد تصل إلي حد الرائع لكن لن يستقيم لها حال هذه الدولة طول ما هي دولة صغار موظفين وليست وزراء"، مشددا علي أن مجلس الوزراء لأبد أن يحتاج الشعور بالمنافسة".

وأشار إلي أن هناك بعض الدول تحصل فيها على رخصة بعد 25 دقيقة"، مضيفا:" نحتاج لمناخ استثماري وتعاون الوزارات في فكرة الاستثمار للأسف الاستثمار دمه مشتت بين الوزراء".

وتساءل عن البنية الرقمية للاستثمار؟، مضيفا:" أين العمال المدربة وأين المحافظين المؤهلين لعرض المشروعات والمناطق الاستثمارية علي المستثمرين".

وقال:" العالم يتحرك بمؤشرات؟ متسائلا ما هي مكونات الاستثمار والقيمة المضافة للمستثمر؟.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التأكيد على أهمية التعديلات التشريعية التي ينظرها المجلس النيابي على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بما يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وسط مطالبات للحكومة بحزمة تشريعية متكاملة لدعم الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة الجاذبة.