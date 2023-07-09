أوكرانيا تكشف آخر تطورات الهجوم المضاد وتُعلن عن تقدم كبير نحو باخموت

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل قوات الدفاع الأوكرانية التقدم باتجاه منطقة باخموت،كما حاصرت القوات الروسية في بعض المناطق، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد.

ووفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرانفورم"، قال قائد القوات الأوكرانية، العقيد أوليكساندر سيرسكي، في منشور "تيليجرام": "نحقق تقدما باتجاه باخموت.. وقواتنا الدفاعية مستمرة في المضي قدما".

وأضاف: "نحاصر العدو في بعض الأماكن".

وأكد المسؤول العسكري الأوكراني أن "قواتنا تمكنت من إسقاط المجموعة طائرات بدون طيار تابعة للعدو".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "تاس" الروسية، بتفعيل منظومة الدفاع الجوي في منطقة روستوف الروسية، وسط وقوع أضرار في المباني جراء هجمات دون سقوط ضحايا.

وأمس السبت، ذكر تقرير أصدره المعهد الأمريكى لدراسات الحرب، أن القوات المسلحة الأوكرانية أحرزت تقدما ملحوظا في هجومها المضاد في مدينة باخموت التي مزقتها الحرب والتى كان يتم التنازع عليها منذ شهور .

وأضاف المعهد ومقره واشنطن أن قوات كييف تواصل أيضا عملياتها في ثلاثة قطاعات أخرى على الأقل من خط المواجهة ، مشيرا إلى أنه يرى وجود نقاط ضعف في الجيش الروسي في جنوبى أوكرانيا.

احتلال وتدمير مدينة باخموت

يذكر أن باخموت، المدينة التي كان يقطنها أكثر من 70 ألف نسمة، تم احتلالها وتدميرها بالكامل من جانب القوات الروسية في مايو بعد أشهر من القتال.

ومع ذلك ، أظهرت لقطات حديثة أن الأوكرانيين حققوا مكاسب تكتيكية كبيرة بالقرب من قرية " ياهيدنى" الواقعة على بعد كيلومترين شمال باخموت.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن القوات الأوكرانية تشن عمليات هجومية شمال وجنوب مدينة باخموت.

وقال قائد القوات البرية الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي إنهم استعادوا السيطرة على مواقع معينة.

وأوضح المعهد الأمريكى أيضًا أن الجيش الروسي نقل على ما يبدو مجموعته القتالية الشرقية بكاملها إلى جنوبى أوكرانيا مما يشير إلى أن خطوط الدفاع الروسية في الجنوب تتسم بالهشاشة .

على جانب آخر، أعلن رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسيونوف، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخ كروز قرب مدينة كيرتش بجمهورية القرم، دون وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وقال أكسيونوف، عبر قناته بـ"تليجرام": "في منطقة كيرتش، أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخ كروز، ولم تُسجل أضرار أو خسائر بشرية".

ودعا أكسيونوف سكان القرم إلى الحفاظ على الهدوء واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة فقط.

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