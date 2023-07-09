157 مليون دولار تمويلاً من البنك الدولى لتحسين الطاقة الكهربائية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البنك الدولى، علي تمويل 157 مليون دولار، للمؤسسة الدولية للتنمية لدعم مالى، بهدف تحسين نجاعة وفعالية المنظومة الكهربائية.

أضافة على زيادة الوصول إلي الكهرباء في المناطق المختارة للاستفادة من المشروع، وتسهيل دمج الطاقات المتجددة، حسب بيان صادر عن المؤسسة المالية.

كشف البنك الدولى، عن طريقة تمويل المشروع من خلال تعزيز المنظومة الكهربائية، وتوسيع الوصول إلى الكهرباء، البنية التحتية الرئيسية للشبكة والتوصيلات الجديدة عبر تحديث وتوسيع شبكات النقل والتوزيع في بعض المناطق بما فيها باماكو وضواحيها.

وستزيد هذه الاستثمارات قدرة نقل الكهرباء عبر شبكة النقل في باماكو، بما لا يقل عن 100 ميغاوات، مما سيمكن شركة الكهرباء المسيرة لقطاع الكهرباء في مالي، من تقليص بعض التكاليف بفضل الإدارة الرشيدة لحقل الإنتاج والشبكة، مع تقليل الاعتماد على المحطات الصغيرة الملوثة والمكلفة.

ويتوقع حدوث انخفاض في الخسائر على شبكة النقل الرئيسية في باماكو بنسبة 8,5 في المائة خلال عام 2024 (قبل التعزيزات المقترحة للشبكة) وبنسبة 4,5 في المائة بحلول عام 2028 عند اكتمال هذه التعزيزات. ومن المقرر أيضا تركيب شبكات خضراء صغيرة وإدخال الكهرباء في المناطق الريفية المختارة ضمن المشروع.

وسيسمح توسيع شبكات التوزيع والتوصيلات في المدن الثانوية بتوفير الكهرباء لحوالي 400.000 شخص (حوالي 60.000 أسرة) وأكثر من 1000 مبنى عام (بما فيها المراكز الصحية والمدارس والمكاتب والإنارة العامة).

وقالت كلارا دو سوزا، مديرة عمليات البنك الدولي في مالي: "إن استثمارات استثمارات المشروع سيكون لها تأثير فوري على جودة وكلفة خدمة الكهرباء في مالي"، مضيفة أنه "من خلال الرهان على التطورات التكنولوجية في الكهرباء اللامركزية والنماذج التجارية، سيخلق المشروع فرصًا اقتصادية ويحسن الوصول إلى الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والتخزين المبرّد وضخ المياه بالطاقة الشمسية في المناطق النائية ".

ويشارك في تمويل المشروع صندوق المناخ الأخضر بمبلغ 43 مليون دولار، منها 38 مليون دولار في شكل قروض و5 ملايين دولار من الهبات، تمت تعبئتها في إطار مبادرة التخفيف من المخاطر لمشاريع الطاقات المتجددة المستدامة التابعة للبنك الدولي.

كما قدم برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة تمويلًا بقيمة مليون دولار أمريكي كمنحة، ما يرفع التمويل الإجمالي للمشروع إلى 201 مليون دولار أمريكي.

المصدر: المواقع المحلية في مالى