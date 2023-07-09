أبو أسامه المهاجر.. الجيش الأمريكي يعلن مقتـ.ل زعيم داعش في سوريا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي المدعو "أبو أسامة المهاجر" قبل يومين في سوريا.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الأميركي "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" الأحد، أن الجيش الأمريكي شن غارة في شرقي سوريا أدت إلى مقتل زعيم داعش.

ونقلت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى عن قائدها، الجنرال مايكل كوريلا، أنها لا تزال ملتزمة بهزيمة داعش في المنطقة كلها، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وشددت القيادة في بيانها على أن داعش "لا يزال يمثل تهديدا ليس لدول المنطقة فحسب بل لخارجها أيضا."

وأشارت إلى أنه لا توجد أي إشارة عن مقتل مدنيين في الغارة، لكنها أكدت أن التحالف المناهض لداعش يدرس تقارير عن إصابة مدني في الغارة.

واعتبر البيان أن مقتل زعيم داعش "سيحد من قدرة التنظيم على تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية.

وأضاف أن عمليات "سنتكوم" ضد داعش بالتعاون مع شركائها في سوريا والعراق ستستمر من أجل الوصول إلى هدف هزيمة التنظيم بشكل تام.

وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى أن عملية قتل زعيم داعش تمت الجمعة عبر طائرة مسيّرة من طراز "MQ-9"، وهي نفس الطائرة التي تعرضت لـ"التحرش" من قبل طائرة حربية روسية في مواجهة استمرت ساعتين.