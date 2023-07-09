شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية لـ"النواب": أبلغنا السويد استياءنا من حرق المصحف... ونتابع التحقيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، تحركات وزارة الخارجية الرسمية ردا على قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف بالعاصمة السويدية "ستوكهولم" أول أيام عيد الأضحى المنصرم.

وأشار "نصر" خلال كلمته باجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم لمناقشة واقعة حرق نسخة من المصحف الشريف بستكهولم بالسويد إلى أن الدولة المصرية أدانت إحراق المصحف الشريف في السويد وأعربت عن بالغ إدانتها لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف بالعاصمة السويدية "ستوكهولم".

وأوضح أن الخارجية المصرية اعتبرت هذه الواقعة فعل مخز يستفز مشاعر المسلمين حول العالم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويتنافى مع قيم احترام الآخر ومقدساته، ويؤجج من مشاعر الكراهية بين الشعوب، كما أعربت عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إحراق المصحف الشريف وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم ازدراء الأديان مؤخراً في بعض الدول الأوروبية، مؤكدةً رفضها التام لكافة الممارسات البغيضة التي تمس الثوابت والمعتقدات الدينية للمسلمين.

وأكد السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، أن مصر أبلغت رسميا السويد استياءها من هذه الأفعال، كما أنها تتابع التحقيق حول هذا الشأن، مشيرا إلي أن مصر شددت على مسئولية الدول في منع دعوات التحريض وجرائم الكراهية، ووقف تلك الممارسات التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المجتمعات، مؤكدة ضرورة إعلاء القواسم المشتركة من التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي بين الشعوب".

وقال السفير إيهاب نصر :"نتابع تحقيقات الشرطة السويدية بشأن هذه الواقعة" موضحا أن هناك تصريحات رسمية صدرت عن وزارة الخارجية السويدية أدانت الوقعة، وقالت في بيان رسمي إنّ "الحكومة السويدية تتفهّم بالكامل أنّ الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال مظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين، وإنّنا ندين بشدّة هذه الأعمال التي لا تعكس بأيّ حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية".

وأشار "نصر" إلي أن وزير العدل السويدى جونار سترومر، صرح بأن الحكومة السويدية تدرس إمكانية تغيير القانون لمنع الأشخاص من إحراق المصحف في الأماكن العامة، على خلفية ما ألحقته وقائع مماثلة في الآونة الأخيرة من ضرر بأمن السويد.

وأوضح السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، أن مصر تستنكر حرق أي كتاب قدسي وتعتبر ذلك خروج عن إطار حرية التعبير ويعتبر انتهاك لحقوق الآخرين ، مضيفا :" أبلغنا السويد أن مصر تستنكر هذا الأمر سواء القرآن أو أي كتب أخري سواء الانجيل أو أي كتب مقدسة لأن ذلك يعتبر انتهاك لحقوق الآخرين".