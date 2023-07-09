شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب: المصرية للاتصالات كيان وطنى حقق خطط التحول الرقمى بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بدور الشركة المصرية للاتصالات، مؤكداً بأنها كيان وطني استراتيجي في تقديم خدمات الاتصالات وركن مهم في منظومه التحول الرقمي التي تستهدفها الدولة المصريه في الجمهورية الجديدة.

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، لاستعراض إستراتيجية الشركة المصرية للاتصالات خلال المرحلة القادمة، أن هناك طفره كبيرة في تقدم خدمات الاتصالات، استفاد بها المواطن المصري من خلال خدمات المحمول والانترنت الثابت والتليفون الأرضي، وشهدت معدلات توصيل جميع الخدمات الي أقاصي المحافظات والأقاليم بفضل المبادرة الرئاسية حياة كريمة ارتفاع كبير، لخدمه أهالينا في جميع المحافظات.

ولفت بدوي إلي أن الشركة الوطنية للاتصالات ممثلة في المصريه للاتصالات ترجمت خطط القيادة السياسية في دعم منظومة التحول الرقمي من خلال دعم البنية التحتية لكافة الجهات الحكومية سواء المؤسسات الحكومية والمؤسسات الطبيه وغيرها من الوزرات والجهات المختلفة .

ونوه بدوي إلي أن الأرقام التي تحققت في سبيل تنفيذ خطط التحول الرقمي، أو خطط توصيل جميع الخدمات إلي جميع القري والنجوع، برهنت بشكل كبير الي الجهد المبذول من قبل المسؤولين في المصرية للاتصالات ومنها المستهدف هذا العام بإنشاء 600 محطة محمول ليصل الإجمالي الشبكات الي 3500 محطه .

وأشاد رئيس اتصالات النواب بمدي استجابة المصرية للاتصالات لطلبات وشكاوي النواب الخاصة بضعف خدمات الانترنت الثابت، وضعف شبكات المحمول وغيرها من الطلبات التي استجابت لها الشركة الوطنية لخدمة أهالينا في جميع القري والنجوع والمراكز بكل المحافظات.