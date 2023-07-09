انت الان تتابع خبر مع انطلاق الفصل التشريعي الجديد.. البرلمان يكشف: هذا ما سنركز عليه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب المندلاوي، ورد لـ الخليج 365، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، استقبل بمقر اقامته، اليوم، النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله".

وأكد المندلاوي وعبد الله، وفق البيان، ان "الفصل التشريعي الحالي سيشهد سن القوانين المهمة وذات الأولوية، لاسيما التي لها صلة مباشرة بحياة المواطنين".



وأشارا إلى "حرص المجلس في مراقبة وتطبيق بنود ومواد قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الجارية وبما يحقق المصلحة العامة، فيما جرى التشديد على اهمية تنفيذ المشاريع المتلكئة وتطوير الواقع الخدمي في بغداد والمحافظات".