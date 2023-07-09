انت الان تتابع خبر بولندا تسلم 12 مروحية "مي 24" لأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله، إنه "لم يُبق حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مستودعاته نوعًا من الأسلحة لم يرسله لقوات كييف، فيما يمهّد في الآونة الأخيرة لتزويدها بمقاتلات "إف-16" الأمريكية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذر من أن "طائرات "إف-16" في أوكرانيا "ستحرق" وسيفكر بضربها في قواعدها بالدول التي قد تنطلق منها".



وأكد بوتين أن "هذه الطائرات ستلقى مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية، ومدرعات "برادلي" الأمريكية وغيرها من الأسلحة الغربية التي أرسلت لأوكرانيا".