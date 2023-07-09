واشنطن تعلن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أسامة المهاجر بغارة جوية شرقي سوريا

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الأمريكي "سنتكوم"، الأحد، مقتل أسامة المهاجر أحد قادة تنظيم "داعش" شرقي سوريا بغارة أمريكية في 7 يوليو/ تموز الجاري.



وفي بيان نشرته عبر توتير، أكدت "سنتكوم" أن "غارة جوية أمريكية بطائرة مسيرة قتلت، الجمعة، أحد قادة "داعش" أسامة المهاجر شرقي سوريا.



وبهذا الخصوص، قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "لقد أوضحنا أننا نظل ملتزمين بهزيمة داعش في جميع أنحاء المنطقة"، حسب البيان نفسه.



وأضاف المسؤول الأمريكي أن "داعش لا تزال تشكل تهديدًا، ليس فقط للمنطقة ولكن خارجها أيضًا".



ولا توجد مؤشرات على مقتل أي مدني في هذه الغارة، حسب المصدر نفسه.



ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (لم تسمّه) قوله إن "غارة جوية بطائرة مسيرة قتلت زعيم تنظيم داعش أسامة المهاجر عندما كان على متن دراجة نارية في منطقة حلب شرقي سوريا".





المصدر: وكالات