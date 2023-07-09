505 أعضاء في الانتخابات العامة بالجابون يؤدون اليمين الدستورية

ياسر رشاد - القاهرة - أدى أعضاء مكاتب اللجان الانتخابية لتنظيم الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمحلية، في الجابون، اليوم الأحد، اليمين أمام المحكمة الدستورية، وبلغ ىعددهم 505 أعضاء.

ففي الصعيد المحلى

أفادت الحكومة في الجابون، بأن هناك 435 عضوًا يعملون في 87 لجنة، بينهما 16 في المصب، و 18 في أوت - أوجوي ، و 4 في موين - أوجوي ، و 12 في نغوني ، و 8 في نيانغا ، و 6 في أوغوي - إيفيندو ، و 7 في أوغوي - لولو ، و 8 في أوغوي - ماريتيم ، و 8 في وليو - نتيم.

ففي الصعيد الخارجي

يوجد70 عضوًا موزعين في 14 لجنة انتخابية قنصلية ، بما في ذلك 7 في أفريقيا (كوتونو ، ياوندي ، برازافيل ، مالابو ، الرباط ، داكار ولومي) ، 2 في أمريكا ، ولا سيما في الولايات المتحدة (واشنطن ونيويورك) ، 2 في آسيا (بكين وبيروت) و 3 في أوروبا (باريس وبوردو ولندن).

يضم كل مكتب 5 أعضاء: رئيس واحد ونائبا رئيس (الأغلبية والمعارضة) ومقرران (الأغلبية والمعارضة). ستلعب اللجان الانتخابية دورًا حاسمًا في الإشراف على سير الاقتراع ، وضمان انتخابات شفافة وعادلة وديمقراطية.

حددت الحكومة موعد الانتخابات العامة (رئاسية وتشريعية ومحلية) في 26 أغسطس 2023 حسب التقويم التالي: - الثلاثاء 11 يوليو 2023 الساعة 6 مساءً: الموعد النهائي لتقديم الطلبات لجميع الانتخابات ؛ - الجمعة 11 أغسطس 2023 عند منتصف الليل: افتتاح الحملة الانتخابية للجولة الواحدة للانتخابات الرئاسية. - الأربعاء 16 أغسطس 2023 منتصف الليل: افتتاح الحملة الانتخابية للجولة الواحدة من الانتخابات التشريعية والمحلية، الجمعة 25 أغسطس 2023 منتصف الليل: اختتام الحملة الانتخابية لجميع الانتخابات. - السبت 26 أغسطس 2023 من الساعة السابعة صباحاً حتى السادسة مساءً: انعقاد الهيئة الانتخابية لجميع الانتخابات.

دعا الحزب الديمقراطي الغابوني (PDG)، رئيس الدولة علي بونغو أونديمبا ، "مرشحه الطبيعي" ، إلى الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2023 ، بعد مؤتمر انتهى أمس السبت.

قبل ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية ، اعتمد المؤتمر العادي الثاني عشر لحزب PDG الحاكم 25 قرارًا بشأن الأداء الداخلي للحزب ، على خلفية دعوات عديدة من المنصة لتشجيع "الرفيق المميز" وزعيم الحزب ، علي بونغو ، للترشح لولاية جديدة.

اجتمع عدة آلاف من المندوبين والناشطين ، الذين كانوا يرتدون قمصانًا بيضاء منقطة باللون الأخضر والأصفر والأزرق ، بألوان علم الجابون ، يومي الجمعة والسبت في ملعب على مشارف العاصمة ليبرفيل ، في جو احتفالي.

وارتدى آخرون سترات تحمل صورة مؤسس الحزب ، عمر بونجو أونديمبا ، والد رئيس الدولة الذي خلفه بعد وفاته عام 2009. وهتف الحضور "علي الرئيس!" و "فاز 2023" بينما صعد بونغو إلى المنصة لإلقاء خطابه الختامي.

أجاب بونغو مرتديًا بدلته النقية: "لقد سمعت الرسالة ومكالماتك الكثيرة". وقال في ملاحظاته الختامية "إنني أعتبرها تعبيرا عن الثقة (...) لم تلق نداءاتكم آذان صاغية".

في سلسلة من رسائل الدعم للرئيس ، أعرب أكسل جيسون دينيس آينوي ، رئيس اتحاد شباب الرئيس التنفيذي ، بشكل ملحوظ عن "دعمه الثابت" للرئيس ، ودعاه "بشكل طبيعي للترشح كمرشح".