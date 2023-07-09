الدفاع الروسية تُعلن القضاء على 600 جندي أوكراني خلال يوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن آخر التطورات علميتها العسكرية في أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أن قواتها قامت بالقضاء على أكثر من 600 جندي.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليومي إلى أن القوات الأوكرانية حاولت شن هجمات على محاور دونيتسك، وجنوب دونيستك، وكراسنو - ليمان، وتمكنت القوات الروسية من التصدي لها وإحباطها جميعها.

وأضافت الوزارة أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة على هذه المحاور تجاوزت 200 جندي ومرتزق أجنبي، كما تم تدمير 4 دبابات وعدد من الآليات والمعدات العسكرية غربية الصنع.

كما أحبطت القوات الروسية محاولات القوات الأوكرانية تنفيذ عمليات استطلاع وتخريب وتمكنت من القضاء على 80 جنديا، وتدمير آليات عسكرية ومدافع ذاتية الحركة.

وعلى محور خيرسون تم القضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابة و8 عربات ونظام مدفعي أمريكي الصنع، حسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها.

ووجه سلاح الطيران والمدفعية ضربات دقيقة لتجمعات القوات الأوكرانية ومستودعات للأسلحة خلال اليوم الماضي في مقاطعة زابوروجيه.

وأسقطت الدفاعت الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 10 طائرات مسيرة في مناطق مختلفة.

انفجار دبابات أوكرانية واحدة تلو الأخرى

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتدمير قافلة دبابات ومدرعات أوكرانية، خلال هجوم قوات كييف المضاد الذي أعلنت عنه كييف.

وأظهر الفيديو توجه قافلة كييف المدرعة نحو مواقع روسية محصنة، قبل أن تصطدم بحقول الألغام الروسية التي تطوق المنطقة على مساحات تصل لآلاف الكيلومترات المربعة.

كما أظهر الفيديو لحظة وصول المدرعات لطريق "مسدود" مع اكتشافهم وجود ألغام من كل اتجاه.

بعدها بدأت الدبابات بالحركة ببطء حتى انفجرت الأولى، بشكل مفاجئ، ثم بدأت الدبابات الأخرى بالانفجار واحدة تلو الأخرى، نتيجة حقل الألغام، حسب الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية.

وخلفت الحرب في أوكرانيا، وهي الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، كميات هائلة من الألغام والذخائر غير المنفجرة عبر مساحات شاسعة من البلاد.

وعقب تفجير سد كاخوفكا في مطلع يونيو الماضي، حذر الصليب الأحمر الدولي من الألغام التي جرفتها المياه، مؤكدا أنها "تشكل خطرا لعقود".

وجرفت المياه عددا لا يُحصى من الألغام الأرضية التي زُرعت خلال الحرب ولا أحد يعرف الآن مكانها، فربما عالقة في طين النهر أو في حقول وحدائق وطرق على مساحة شاسعة، وفقا لوكالة رويترز.

كما أعلنت الأمم المتحدة أن نزع الألغام في أوكرانيا سيحتاج إلى عملية أشبه بإزالة المتفجرات في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وستتطلب المهمة مبلغا يصل إلى 300 مليون دولار سنويا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، بحسب بول هيسلوب، المسؤول عن أعمال الألغام لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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