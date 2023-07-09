شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا سياسيا يعقدون اجتماعا لمناقشة المؤتمر العام لتحالف الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، اجتماعا مساء أمس، بمقر حزب المصريين الذى يترأسه المستشار حسين أبو العطا وبحضور النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية وجميع أعضاء المكتب التنفيذى.

وشارك في الاجتماع اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، واللواء سيف الإسلام عبدالباري رئيس حزب مصر بلدى، وكمال حسانين رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم التحالف، وخالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى، وطارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، والدكتور محمد أبوالعلا رئيس الحزب الناصرى، وكلا من النواب السابقين رجب حميدة نائب رئيس حزب إرادة جيل وأحمد الضبع امين حزب الحركة الوطنية وعبداللاه عبدالحميد القيادى بحزب الحركة الوطنية والإعلامى محمود نفادى نائب رئيس حزب إرادة جيل والمتحدث الاعلامى للتحالف.

وهنأ المكتب التنفيذى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وشعب مصر العظيم بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة كما هنأ المكتب التنفيذى القوات المسلحة والشرطة بهذة الذكرى الغالية ودورهما الكبير فى الانحياز لإرادة الشعب المصرى .

وأكد النائب تيسير مطر أمين عام التحالف أن الذكرى العاشرة لثورة ٣٠يونيو تتزامن مع استعداد مصر للعبور إلى الجمهوريه الجديدة التى دشنها الرئيس السيسي.

كما ناقش المكتب التنفيذى لتحالف الاحزاب المصرية خطة استكمال تشكيل المؤتمر العام للتحالف من خلال ترشيح كل حزب 10 أعضاء من قياداته لعضوية المؤتمر.

ووجه المكتب التنفيذى الشكر للدكتور حسين ابوالعطا رئيس حزب المصريين وعضو المكتب التنفيذى على استضافة اجتماع المكتب التنفيذى، كما تقرر عرض ما دار فى اجتماع المكتب التنفيذى على المجلس الرئاسى لتحالف الاحزاب المصرية الذى يضم 42 حزبا سياسيا فى أول اجتماع له.