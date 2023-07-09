شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: نفذنا بنية تحتية لخدمات الاتصالات بـ"حياة كريمة" بقيمة 11.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم، المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات لاستعراض الرؤي والاستراتيجية الجديدة التي ستعمل عليها الشركة خلال المرحلة المقبلة لاستكمال منظومة التحول الرقمي في مصر.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض دور الشركة المصرية للاتصالات في تحقيق مشروع التحول الرقمي داخل القرى والنجوع بمحافظات مصر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حيث تقوم الشركة بتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة بقرى المبادرة من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات ومد كابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة الانترنت، واستكمال أعمال التحول الرقمي للجهات والمؤسسات الحكومية بالمحافظات المختلفة.

واستعرض المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات خلال الاجتماع، رؤية الشركة في تعظيم العائد للمساهمين من خلال تقديم خدمات اتصالات متكاملة لتمكين المجتمع والاقتصاد المصري من تحقيق النمو المنشود ودعم خطط التنمية المستدامة، مضيفا أن المصرية للاتصالات تضع ضمن أولوياتها الاستراتيجية تحقيق نتائج تشغيلية ومالية مميزة وذلك من خلال تحقيق أعلى عائد على الاستثمار للمساهمين إلى جانب تعظيم كفاءة التشغيل وتحقيق المرونة المؤسسية التشغيلية وذلك عن طريق عدد من المحاور أهمها تقديم خدمات اتصالات متكاملة للأفراد وتحسين تجربة وخبرة العملاء والتوسع في تقديم الحلول المتكاملة للشركات والمؤسسات ورقمنة الخدمات المقدمة داخليا وخارجيا والتحول لأهم محور بيانات رقمي إقليميا وعالميا.

وأوضح نصر أن قاعدة العملاء تشهد زيادة مستمرة حيث وصل عدد عملاء الهاتف المحمول إلى 12.5 مليون عميل، ووصل عدد عملاء الهاتف الثابت إلى 13.2 مليون عميل، فيما وصل عملاء الانترنت فائق السرعة إلى 9 ملايين عميل، مشيرا إلى أن الشركة قامت بعمليات تطوير وتحسين للبنية التحتية للاتصالات خلال الفترة الماضية حيث وصل عدد وصلات الألياف الضوئية حتى المنزل FTTH إلى 2.4 مليون وصلة، وتم تركيب 32 ألف وحدة MSAN مدعومة بتكنولوجيا الألياف الضوئية، مضيفا أن الشركة تقوم أيضا بتطوير وتوسيع بنيتها التحتية الدولية حيث يصل عدد الكوابل البحرية إلى 14 كابل بحري إلى جانب 10 محطات إنزال للكوابل البحرية و7 مراكز بيانات تجارية على مستوى الجمهورية، وتستهدف الشركة زيادة عدد الكوابل البحرية ومحطات الإنزال والتوسع في إنشاء مراكز البيانات خلال الفترة المقبلة.

وعن جهود الشركة لتطوير البنية التحتية لخدمات الاتصالات على مستوى الجمهورية، أكد نصر أن الشركة تقوم بالتوسع في الاعتماد على تكنولوجيا الألياف الضوئية سواء للأفراد أو المؤسسات بما يساهم في تحسين ورفع سرعات الأنترنت حيث تم إحلال 93% من الكوابل النحاسية الرئيسية بتكنولوجيا الألياف الضوئية حتى الكابينة FTTC من خلال أكثر من 32 ألف كابينة، وتنفيذ 2.4 مليون وصلة ألياف ضوئية حتى العميل FTTH للاستفادة المثلى من جودة وسرعة تقنيات الألياف الضوئية،مضيفا أن ما تقوم به الشركة في تحسين وتطوير في بنيتها التحتية ساهم في رفع سرعات الانترنت في مصر ليصل متوسط سرعة التحميل إلى 47.61 ميجابت/ ث في مايو 2023 مقارنة بـ 6.51 ميجابت/ ث في يناير 2019 طبقا لمؤشر Ookla العالمي.

وأكد نصر أن المصرية للاتصالات تعد شريكا رئيسيا بكافة المشروعات القومية وذلك ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم رؤية الدولة المصرية في التحول إلى مجتمع رقمي وذلك من خلال عدد من المحاور مثل ربط الجهات الحكومية بشبكة ألياف ضوئية ضمن مشروع التحول الرقمي، ودعم استراتيجية التعليم ما قبل الجامعي والجامعي من خلال ربط المؤسسات التعليمية بكوابل الألياف الضوئية، وتنفيذ البنية التحتية للمدن الذكية الجديدة، ودعم منظومة الصحة من خلال ربط المستشفيات ودعم منظومة العلاج عن بعد، إلى جانب دعم استراتيجية تطوير قطاع السياحة وربط الفنادق بشبكة ألياف ضوئية، فضلا عن دور الشركة المحوري في تنفيذ البنية التحتية لخدمات الاتصالات بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث جاري العمل بقرى المرحلة الأولى البالغة 1477 قرية داخل 20 محافظة و 52 مركز من المشروع باجمالي 1.2 مليون بوكس لخدمة 2.8 مليون منزل وبتكلفة تقديرية تبلغ 11.7 مليار جنيه، كما تشمل عمليات التطوير ضمن مبادرة "حياة كريمة" تنفيذ 491 محطة محمول مستهدفة وذلك في إطار تحسين مستويات خدمات المحمول المقدمة للمواطنين بتلك القرى.

فيما أكد المهندس الحسيني عادل نائب الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات أنه في إطار دعم توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع رقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية للدولة بما ينعكس إيجابيا على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين كفاءة وفعالية الهيئات الحكومية عن طريق تقديم خدمات الاتصالات باستخدام تكنولوجيات الألياف الضوئية للمشروع على مستوى الجمهورية من خلال توصيل 31 ألف نقطة، قامت المصرية للاتصالات حتى الآن بتوصيل ما يقرب من 18 ألف نقطة بعدد من الجهات والهيئات الحكومية حيث قامت الشركة بربط 37 ميناء بما يحقق سهولة إجراءات الافراج الجمركي، وفيما يتعلق بمنظومة إنفاذ القانون تم تنفيذ 560 موقع لربط المنظومة بما يساهم في زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الاحكام لمنع الجريمة، مشيرا إلى أن الشركة قامت أيضا بتنفيذ 1400 موقع لربط منظومة تأمين محافظات الجمهورية بكاميرات المراقبة الأمنية وتأمين المناطق والمباني والمنشأت الحيوية والمحاور المرورية، هذا إلى جانب تطوير البنية التحتية للمدارس ومديريات التربية والتعليم وتوفير الانترنت فائق السرعة بالمدارس حيث تم ربط 2530 مدرسة و248 مديرية تربية وتعليم على مستوى الجمهورية، بالاضافة إلى ربط عدد من المواقع الاخرى مثل التأمين الصحي والشهر العقاري والتضامن الاجتماعي وغيرها من القطاعات الحكومية.