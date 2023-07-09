شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطاقة بمجلس النواب تناقش طلبات إحاطة حول مشاكل الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الطاقة والبيئة، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم الأحد، عدد من طلبات الإحاطة حول مشاكل الكهرباء بعدد من مناطق الجمهورية خلال اجتماعاتها اليوم بحضور ممثلي وزارة وشركات الكهرباء، من بينها طلب الإحاطة الخاص بقيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج بإدراج عدد 2 محول كهرباء ضمن أعمال خطة العام المالي 2022 /2021، ورغم ذلك أنه لم يتم التوريد والتركيب حتى الآن مما أدى لكثير من المشاكل والخسائر.

وأكد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج أن المحولين لرفع جودة الكهرباء ولكن بعد التأخير في التركيب تم رفع مذكرة للمحافظ لأنه لم يتم تركيب المحولين وشكلت المحافظة لجنة للمتابعة مع الكهرباء ولكن الرأي الفني للكهرباء أنه لا يوجد تجمعات سكنية ولكن المحافظة ترحب بتركيب المحولين.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء سليمان، حول عدم قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوصيل الكهرباء إلى مستشفى جامعة الأزهر الجديدة بمحافظة أسيوط.

وفي هذا الصدد، أكز حسام عوض الله أهمية جامعة الأزهر بأسيوط لما تقدمه من خدمات للمواطنين وحتى تقدم بشكل أفضل، مشيرا إلي موافقه الجامعة على التبرع بأرض المحول، وطالب "عوض الله" بتطبيق القرار وحضور وزير الكهرباء وعمل المحطة لعمل موزع وتوفير التكلفة.