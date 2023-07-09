انت الان تتابع خبر واشنطن تكشف تفاصيل مقتل "المهاجر": رصدته ثلاث مسيرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت، اليوم الأحد، قتل زعيم تنظيم "داعش" أبو أسامة المهاجر في شرق سوريا.

وقال مسؤول عسكري أميركي متحدثا عن تفاصيل العملية دون الكشف عن هويته "إن ثلاث مسيرات من طراز "ريبر" حلقت يوم الجمعة في سماء المنطقة بحثا عن المسلح، وهو أمريكي"، حيث زعم أنها تعرضت خلال عملية البحث لما وصفه بـ"مضايقات من قبل الطائرات الروسية استمرت لساعتين"، ليضيف "لاحقا تمكنت المسيرات من رصد أسامة المهاجر وقتله، حيث كان على متن دراجة نارية في منطقة حلب".وأوضح العسكري الأميركي أن "الإرهابي كان ينشط عادة في شرق سوريا، لكنه وقت تنفيذ العملية تواجد في شمال غرب سوريا"، ولم يتضح على الفور، كيف تأكد الجيش الأمريكي أن المستهدف هو المهاجر.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الطائرات المسيرة لا تُسلح عادة، لكنها كانت تحمل أسلحة يوم الجمعة أثناء مطاردة المهاجر.

وأوضح الجنرال إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكي في البيان "نؤكد التزامنا بهزيمة داعش في جميع أنحاء المنطقة".

من جهته، قال الأدميرال أوليغ غورينوف، رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الأسبوع الماضي، إن الجيشين الروسي والسوري بدآ تدريبات مشتركة لمدة ستة أيام تنتهي يوم الاثنين.

وأضاف غورينوف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية سورية أن موسكو قلقة من تحليق طائرات مسيرة تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة فوق شمال سوريا، واصفا إياها بـ"انتهاكات منهجية للبروتوكولات" التي تم الاتفاق عليها لتجنب الاشتباكات بين الجيشين.