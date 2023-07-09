شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب": المصرية للاتصالات تقوم بدور كبير فى تقديم الخدمات للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات الرؤي والاستراتيجية الجديدة التي ستعمل عليها الشركة خلال المرحلة المقبلة لاستكمال منظومة التحول الرقمي في مصر، أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي .

وأكد عدد من نواب اللجنة أن المصرية للاتصالات تقوم بدور كبير في تقديم خدمات الاتصالات، وأنها حققت معدلات كبيرة في مجال التحول الرقمي.

وطالبت النائبة مرثا محروس وكيل اللجنة بضرورة حل مقولة "السيستم واقع"، مشيرة إلى كفاءة الموظف ذاته فى كل الخدمات الحكومية.

وتسألت محروس عن رؤية المصرية للاتصالات وأهدافها لذوي الهمم ورؤيتها لتحفيز أهالينا من أصحاب الحالات الخاصة .

وتسأل النائب محمد عبادة أمين سر لجنة الاتصالات عن مصير مدراس we، خاصة أن المصرية للاتصالات أحرزت طفرة كبيرة في هذا الشأن .

وشدد عبادة علي ضرورة إعداد رؤية متكاملة عن موظفي الدعم الفني بالمصرية للاتصالات من خلال إعادة الهيلكة وضرورة زيادة الأجور للحفاظ علي هذه الثروة من أبناء الشركة .

من جهتها علقت النائبة مها عبد الناصر عضو اللجنة، على ضرورة حل الأزمة المزمنة وهي أزمة البروقراطية التي تعاني منها كافة الجهات الحكومية في مصر .

وتساءلت عبد الناصر عن جهود الدولة المصرية في مجال كابلات الاتصالات البحرية، وجهود الشركة في تقديم ميزة تنافسية في هذا المجال.