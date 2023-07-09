انت الان تتابع خبر بسبب التضخم.. تحذير أمريكي من ركود اقتصادي في البلاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت يلين بحسب تلفزيون "سي بي إس" إنه "لا يمكن استبعاد هذا تماما (الركود الاقتصادي) ومع ذلك، نتوقع مع وجود سوق عمل مستقرة كما هو الأمر الآن، أن تتباطأ وتيرة نمو التوظيف".

وبحسب وزيرة الخزانة الأمريكية، فإن التباطؤ في اقتصاد البلاد "مناسب وطبيعي"، مضيفة بالقول "لدينا اقتصاد سليم، وسوق عمل عظيمة، لكن مع تضخم مرتفع للغاية، هذا مصدر قلق لنا وللشعب الأمريكي، لكن مع مرور الوقت، آمل أن ينخفض".



وفي نهاية يونيو، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم بأول، إن الركود في الاقتصاد الوطني لا يزال ممكنا، على الرغم من أنه ليس السيناريو الأكثر ترجيحا.