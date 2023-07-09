الولايات المتحدة تدعو طرفي الصراع بالسودان لإنهاء الاقتتال فورًا

ياسر رشاد - القاهرة -

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بإنهاء القتال على الفور والعودة إلى ثكناتهم.

وزارة الخارجية الأمريكية

ودعا متحدث باسم الوزارة في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد إلى ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.

وطالب طرفي الصراع إلى التقيد بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان مشيرا إلى أن واشنطن تدعم الشعب السوداني في الانتقال السياسي المتعثر لتحقيق الحرية والسلام والعدالة.

وكرر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية النداء إلى دول المنطقة لمنع أي تدخل خارجي، مؤكدا أن أي دعم عسكري لن يؤدي إلا إلى تكثيف الصراع وإطالة أمده.