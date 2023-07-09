الاحتلال الإسرائيلي يُضيّق على الفلسطينيين في الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أمرا عسكريا، لتضييق الخناق على البدو الفلسطينين القاطنين شمال محافظة أريحا، شرق الضفة الغربية.

الاحتلال الإسرائيلي

مصادر فلسطينية، بأن سلطات الاحتلال وضمن مخططها لتهجير البدو والتوسع الاستيطاني، أصدرت أمرا عسكريا يتضمن منع دخول أرض تقع قرب معسكر لجيش الاحتلال جنوب شرق قرية الجفتلك، تقدر مساحتها بـ250 دونما، تقطنها نحو 25 عائلة من البدو الذين يعيشون في خيام.

وأوضحت أن القرار العسكري الإسرائيلي، ينص على إغلاق المنطقة ومنع المكوث فيها، ويسمح للسكان البدو القاطنين بشكل دائم في المنطقة بالاستمرار في البقاء، شرط عدم إضافة أي جديد إلى منشآتهم السكنية الزراعية، وتقييد تحركاتهم.

وأشارت إلى أن هذا الأمر العسكري يسري حتى نهاية عام 2027، لكن المخاطر قائمة بإصدار قرار لاحقا بالاستيلاء على الأرض بشكل كامل لصالح المعسكر الإسرائيلي القريب منها.