راسموسن" ضم أوكرانيا للناتو يهدد استقرار أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أندرس فوغ راسموسن، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن ضم أوكرانيا إلى الناتو جزئيًا قد يكون له تأثير استقرار على أوروبا بأكملها. وعندما سئل عما إذا كان من الممكن ضم أجزاء محددة من أوكرانيا إلى الناتو.

وأشار راسموسن إلى أن ذلك قد يؤثر على استقرار المنطقة بشكل عام، وأشار إلى دخول ألمانيا الغربية إلى الناتو في العام 1955 كمثال.

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خلافات في الرأي بين أعضاء الناتو

وأقر راسموسن بوجود اختلافات في الرأي، ولكنه أشار إلى أن التوازنات ممكنة. وأشار إلى أنه يمكن الاتفاق على ضمانات أمنية مؤقتة لأوكرانيا، وتوفير طريق سريع للعضوية الناتوية، مشيرًا إلى الحاجة لمناقشة قضايا تفصيلية في المستقبل بين الناتو وأوكرانيا.

توقع حول بحث انضمام أوكرانيا إلى الحلف

وتأتي تصريحات راسموسن قبيل قمة الناتو المقبلة المزمع عقدها في فيلنيوس، حيث يتوقع أن يتم بحث انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

مخاوف من تصعيد الصراع مع روسيا

وعلى الرغم من تقارير تشير إلى قلق ألمانيا من تأخير انضمام أوكرانيا بسبب المخاوف من تصعيد الصراع مع روسيا، يرى قادة أوروبا الشرقية أنه يجب تقديم خارطة طريق لأوكرانيا للحصول على عضوية الناتو في القمة.

تظهر تصريحات راسموسن أهمية النقاش الجاري حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو وتأثيرها المحتمل على الاستقرار في المنطقة. ومن المتوقع أن تستمر المحادثات والتفاوضات بشأن هذه القضية في القمة المقبلة وفي الفترة المقبلة.