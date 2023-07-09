نائبات: حرق المصحف جريمة تنشر الكراهية ولا يدخل في إطار حرية الرأي

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القاهرة - سامية سيد - انتقدت عدد من النائبات واقعة حرق المصحف الشريف بالسويد، مؤكدين أن حرق المصحف جريمة تنشر الكراهية ولا تدخل فى إطار حرية الرأي.

وقالت النائبة هناء أنيس خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب:" أنا كنائبة مسيحية أستنكر واقعة حرق القرآن ولازم يكون في عقوبة علي السويدية".

وأضافت:" واقعة حرق المصحف ليست تعبيرا علي حرية الرأي بل نشر لكراهية ولا بد من احترام جميع الكتب المقدسة التي يجب أن يكون لها احترامها".

وانتقد النائبة سهام بشاي واقعة حرق المصحف، مشيرة إلي أن هذا الحدث مرفوض من الجميع، متسائلة هل نشاهد مثل هذه الأحداث بسبب صعود اليمين المتطرف".

وفي ذات السياق أكدت النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن تسيس الحريات الدينية غير مقبول وعلي أي صعيد يجب احترام الآخر".

وعقب السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، قائلا :"احترام الأديان من الثوابت المصرية ولا يقبل النقاش"، مشيرا إلي أن الاتحاد الاوروبي كان موقفه واضح من واقعة حرق المصحف وأصدر بيان أدان بشدة الواقعة".